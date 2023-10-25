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Солодкий перець: 4 причини, чому варто вживати цей овоч

25 жовтня, 2023 середа
12:10
Здоров'я Солодкий перець

Солодкий перець, також відомий як болгарський, стручковий чи паприка, є популярним овочем, який широко використовується у всьому світі

Солодкий перець (лат. Capsicum annuum) родом з Південної Америки та Мексики, представник родини пасльонових, наряду з помідорами, картоплею та іншими овочами.

Має гладку шкіру, солодкий та освіжаючий смак. Цей перець, на відміну від чилі чи галапеньо, не містить капсаїцину,  який саме відповідає за гостроту. Болгарський перець може бути червоного, жовтого, зеленого або навіть оранжевого чи фіолетового кольорів. Він використовується в салатах, супах, смажених стравах, смузі, соусах, або як начинка для пирогів чи бутербродів. Його дійсно люблять дорослі та діти, але що в собі приховує цей цікавий овоч?

Які речовини містяться у солодкому перці

Болгарський перець є дійсно корисним продуктом, що багатий на різноманітні корисні речовини. Його харчова цінність всього 35 калорій на 100 г продукту і складається на 92% з води. В ньому міститься 21% денної норми вітаміну А, 169% - вітаміну С, 20% - вітаміну В6 та багато іншого, - дані з Nutrition Facts Search Tool.

  • Вітаміни. Солодкий перець, особливо його червоні та жовті види, містять значну кількість вітаміну С, який є сильним антиоксидантом. Вони багаті вітаміном A, В6, К та фолієвою кислотою.
  • Містить різні мінерали, в основному – це Калій та Магній, що необхідні для підтримки нормального функціонування серця, м'язів та нервової системи. Однак, в незначних кількості присутні також Мідь, Марганець, Цинк, Залізо та Фосфор.
  • Активні речовини в болгарському перці, такі як каротиноїди, можуть допомогти в боротьбі з запаленнями та болем.

Тому, перець важливо включати у різноманітні раціони харчування, бажано їсти його сирим, щоб отримати максимальну користь для здоров'я при мінімальних калоріях.

Фото: Freepik

Чим корисний перець

Оскільки солодкий перець має значну кількість вітамінів та мінералів, він може позитивно вливати на різні системи організму, а також бути корисним у попередженні деяких захворювань.

Знижує ризик розвитку анемії

Анемія - це захворювання, при якому в організмі знижена кількість червоних кров'яних клітин або гемоглобіну, який міститься у цих клітинах. Червоні кров'яні тільця (еритроцити) та гемоглобін відповідають за перенесення кисню до тканин організму. Зниження їх кількості в організмі призводить до кисневого голодування органів і тканин.

  • Вітамін C покращує всмоктування заліза з рослинних джерел їжі, таких як зернові. Тобто, він допомагає залізу переходити в більш доступну форму для організму. Це важливо тому, що залізо є важливим мінералом для виробництва червоних кров'яних клітин та гемоглобіну, недостача яких може спричинити анемію.

  • Болгарський перець є джерелом заліза (хоч і не в значних кількостях), що безпосередньо необхідно для синтезу гемоглобіну.
  • Фолієва кислота (вітамін В9) грає важливу роль у формуванні та підтримці нормального рівня гемоглобіну в організмі. Вона необхідна для формування нових еритроцитів у кістковому мозку.

Корисний для пам’яті та зору

Солодкий перець містить каротиноїди, зокрема бета-каротин, що має корисний вплив на зорову та когнітивну функцію. Дослідження показали, що антиоксиданти та каротиноїди можуть допомогти зменшити ризик розвитку захворювань, пов'язаних з погіршенням функцій мозку, таких як деменція (хвороба Альцгеймера).

Позитивний вплив на мозок людини мають й інші речовини, що містяться в перці – феноли та флавоноїди.

Фото: Freepik

Протидіє захворюванням

Болгарський перець може бути корисним для захисту організму від хронічних захворювань завдяки своєму вмісту антиоксидантів і вітамінів. У комплексі ці речовини можуть допомогти знижувати запальні процеси і захищати клітини від окиснення.

Антиоксиданти допомагають боротися зі стресом та шкідливими вільними радикалами в організмі, що спричиняють розвиток хронічних захворювань, включаючи проблеми із серцево-судинною системою, діабет та рак. Вітамін C, зокрема, сприяє покращенню імунної системи, зменшує ризик застуд та інших інфекцій.

Як зберігати перець зимою

Звісно перець можна споживати сирим, або готувати різноманітні страви – рагу, запечений перець, омлети, м’ясні страви та багато іншого. Але для того, щоб насолоджуватись його смаком якомога довше, необхідно знати шляхи, як правильно зберігати цей овоч.

Звісно, найбільш простим та ефективним методом є зберігання на балконі, або в льоху. Виберіть прохолодне місце на балконі, де температура до 10°C, бажано близько 7°C. Це важливо, оскільки перець не витримує низьких температур, але і не повинен піддаватися перегріву. Розкладіть плоди перцю в ящики або контейнери з вентиляційними отворами для циркуляції повітря. Це допоможе уникнути утворення конденсату, який може пошкодити продукти. Очистіть вологим рушником перці та добре висушіть. Пакуйте плоди кожен в окремий паперовий мішок або газету. Не забувайте регулярно перевіряти стан перцю, прибирайте всі плоди, що мають ознаки псування або гнилі.

Фото: Freepik

Деякі радять загортати перці не в паперові мішки, а в поліетиленові пакети, в яких зроблені отвори зубочисткою. Це допоможе покращити циркуляцію повітря. Таким же чином можна зберігати перці в льоху.

Якщо ж у вас немає місця на балконі, тоді ви можете заморозити перці. Для цього, очистіть овочі від стебла та насіння, добре промийте. Ви можете нарізати перець, або залишити цілими шматочками. Перекладіть у контейнери, або ZIP-пакети, що придатні для використання в морозильних камерах та заморожуйте.

Звісно, не варто забувати про ще один метод збереження продуктів – консервація. З перців виходять дуже смачні консервовані продукти. Є незліченна кількість рецептів, де ви точно підберете щось собі до смаку.

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