Про це повідомляє уряд Великої Британії.

Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та США сьогодні оголосили, що вони співпрацюють, щоб постачати високопріоритетне обладнання протиповітряної оборони в Україну, задовольняючи її найбільш нагальні потреби протиповітряної оборони.

"Ініціатива передбачає поставку сотень ракет для ППО малої та середньої дальності та відповідних систем, необхідних для захисту критичної національної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці", - йдеться у повідомленні.

В уряді додали, що постачання обладнання вже розпочато і має завершитися протягом кількох тижнів.

Про цю ініціативу було оголошено перед засіданням Контактної групи з оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" 15 червня в Брюсселі.

"Одним із пріоритетів нинішнього засідання контактної групи залишаються системи ППО. Вони мають визначальну важливість, адже Росія здійснює ракетні атаки та атаки дронами, внаслідок чого страждає цивільне населення. Разом з Великою Британією, Данією на Нідерландами ми підсилюємо надання озброєння та боєприпасів до систем ППО. Ми маємо на меті зберігати сталість надання Україні допомоги, аби вона могла покривати свої найнагальніші потреби. А ми – продовжувати надавати допомогу в довгостроковій перспективі", - зазначив після засідання очільник Пентагону Ллойд Остін.