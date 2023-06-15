Сотні ракет протягом кількох тижнів: США, Британія, Данія та Нідерланди посилять ППО України
США, Велика Британія, Данія та Нідерланди оголосили пакет допомоги для ППО України, який буде складатися з сотень ракет та надходитиме впродовж кількох тижнів
Про це повідомляє уряд Великої Британії.
Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та США сьогодні оголосили, що вони співпрацюють, щоб постачати високопріоритетне обладнання протиповітряної оборони в Україну, задовольняючи її найбільш нагальні потреби протиповітряної оборони.
"Ініціатива передбачає поставку сотень ракет для ППО малої та середньої дальності та відповідних систем, необхідних для захисту критичної національної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці", - йдеться у повідомленні.
В уряді додали, що постачання обладнання вже розпочато і має завершитися протягом кількох тижнів.
Про цю ініціативу було оголошено перед засіданням Контактної групи з оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" 15 червня в Брюсселі.
"Одним із пріоритетів нинішнього засідання контактної групи залишаються системи ППО. Вони мають визначальну важливість, адже Росія здійснює ракетні атаки та атаки дронами, внаслідок чого страждає цивільне населення. Разом з Великою Британією, Данією на Нідерландами ми підсилюємо надання озброєння та боєприпасів до систем ППО. Ми маємо на меті зберігати сталість надання Україні допомоги, аби вона могла покривати свої найнагальніші потреби. А ми – продовжувати надавати допомогу в довгостроковій перспективі", - зазначив після засідання очільник Пентагону Ллойд Остін.
- Нагадаємо, напередодні на зустрічі міністрів оборони Об’єднаних експедиційних сил (JEF), у яку увійшли Велика Британія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія, оголошено новий пакет військової допомоги для протиповітряної оборони України.
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