SpaceX відтермінувала запуск 85 мінісупутників через літак у небі
Американська компанія SpaceX в останній момент скасувала запуск партії 85 мінісупутників зв’язку в рамках проєкту Starlink
Про це повідомляє Space.
Запуск ракети був відкладений через появу літака у небі зони запуску ракети Falcon 9 з космодрому у Флориді.
Зазначається, що інцидент стався, коли у SpaceX вже почали зворотній відлік до запуску ракети.
Нова спроба запуску 85 мінісупутників зв’язку в рамках проєкту Starlink запланована на сьогодні, 30 червня, на 21:56 за Києвом.
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