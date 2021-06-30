SpaceX відтермінувала запуск 85 мінісупутників через літак у небі

Про це повідомляє Space.

Запуск ракети був відкладений через появу літака у небі зони запуску ракети Falcon 9 з космодрому у Флориді.

Зазначається, що інцидент стався, коли у SpaceX вже почали зворотній відлік до запуску ракети.



Нова спроба запуску 85 мінісупутників зв’язку в рамках проєкту Starlink запланована на сьогодні, 30 червня, на 21:56 за Києвом.