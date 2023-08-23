"Спартак Трнава" - "Дніпро-1": де та коли дивитись матч українців у Лізі конференцій
Сьогодні, 23 серпня, український СК "Дніпро-1" зіграє проти словацького "Спартак Трнави" у плей-офф раунді Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У четвер, 17 серпня, український СК "Дніпро-1" не зумів перемогти чеську "Славію" у матчі-відповіді 3-го туру кваліфікаційного раунду Ліги Європи - матч завершився з рахунком 1:1. Дніпрянам не вистачило нічиєї, щоб пройти далі. Адже у першій зустрічі українці поступились 0:3.
Тепер для СК "Дніпро-1", після вильоту з ЛЧ і ЛЄ, залишився останній шанс, щоб вийти у груповий етап цього єврокубкового сезону. У плей-офф кваліфікації Ліги конференцій українці зустрінуться зі словацьким "Спартак Трнавою".
Букмекери прогнозують, що "Дніпро-1" програє перший матч проти "Спартак Трнави", дають коефіцієнт 3,45. Виграш словаків оцінюють у 2,22. Нічия - 3,45.
Ліга конференцій
Плей-офф. 1-й матч
23 серпня
"Спартак Трнава" (Словаччина) - "Дніпро-1" (Україна)
Трнава, стадіон "Антона Малатінскего"
Початок о 19:30
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