Спартц до генсека ООН. Закликаю посилити безпеку України, або призупинити "зернову угоду"
Конгресвумен звернулася до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, закликавши його призупинити "зернову угоду", допоки не буде вжито належних заходів безпеки для Україна
Про це йдеться у листі Вікторії Спартц
"Зернова угода", яка не має належних механізмів виконання, може дуже дорого коштувати Україні. Як вам добре відомо, через кілька годин після підписання цієї угоди Росія вдарила крилатими ракетами по українському порту в Одесі. Це ще раз підтверджує, що Росії не можна довіряти, і вона фактично заперечує цю угоду", - зазначає конгресвумен.
Деталі: Спартц наголосила, що оскільки "Росія отримала значне зняття санкцій щодо експорту зерна і добрив (а це збільшує її здатність шантажувати Європу поставками газу), цю угоду слід призупинити до тих пір, поки не будуть забезпечені кращі заходи безпеки для України".
"Я закликаю вас розгорнути кораблі ООН у Чорному морі, забезпечувати гуманітарні коридори. Інакше Україна опиниться під високим ризиком, спричиненим цією домовленістю", – написала конгресвумен.
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