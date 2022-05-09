"Спасибо деду за победу": Ломаченко привітав підписників у Instagram з 9 травня російським гаслом
Український боксер Василь Ломаченко поклав квіти до меморіалу загиблим у Другій світовій війні у Білгород-Дністровському в Одеській області
Фото Ломаченко виклав у Instaram.
На них він у однострої покладає квіти до пам'ятника разом з батьком Анатолієм Ломаченком та сином. На одному із фото на гранітній плиті помітний напис Ломаченко Василь Іванович.
"Спасибо деду за победу. С Днем победы", - підписав світлини Ломаченко.
Василь Ломаченко після початку повномасштабної російської агресії відмовився залишати Україну та вступив до лав тероборони у Білгород-Дністровському. Через це у нього зірвався бій проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) австралійця Джорджа Камбососа.
- 9 травня 2021 року Василь Ломаченко прийшов покладати квіти до меморіалу загиблим у Другій світовій війні із портретом свого діда.
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