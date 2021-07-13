Спека у Києві б’є рекорди: ніч на 12 липня була найтеплішою за 100 років

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

“Ніч на 12 липня у столиці виявилась найтеплішою за період спостережень. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на понеділок у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22°С. Попереднє рекордне значення +21,4°С 1922 року перевищено на 0,6°С”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом з початку року у Києві встановлено 21 температурний рекорд.

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