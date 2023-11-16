Спецоперація "Фаріон"
Основні цілі : припинення росту популярності української мови, внесення змін у Закон про функціональне забезпечення української мови як державної, призупинення процесів євроінтеграції через ніби-то невиконання критерію про надання кандидатства у ЄС (забезпечення прав "нацменшин" у мовній політиці) ініційованого Угорщиною, спроба імплементувати у повному обсязі рекомендації Венеційки у закони про мову й освіту навіть ті, які суперечать конституції та написані під диктування Росії, захист і продовження діяльності РПЦ та інших структур агресора під виглядом боротьби з "нацизмом і націоналізмом"
Очевидно замість успішного обʼєднання нації навколо української мови — Україну знову ділять на сорти за мовною ознакою. Це план Росії й Медведчука.
Будьте мудрими. Фаріон - не чиновниця і не посадовиця. Розкручувати її висловлювання і перетворювати на "жертву" - елементи маніпуляції суспільством. Хтось робить Ірині Дмитрівні черговий сплеск політичної карʼєри. У побуті (і за столом, і в окопі) а ні українським захисникам, а ні всім громадян ніхто не забороняє і не забороняв висловлюватися жодними мовами. Натомість Державна служба чиновників — україномовна. Сфера послуг має бути україномовною, але за згодою може вільно використовувати інші мови. Уявіть, що після цього скандалу кожен таксист-провокатор зможе висаджувати з машини україномовних людей, бо вважатиме, що має право. От вам і Перемога. Але не наша, а Бойка й Арестовича.
Якщо ми хочемо перемоги, то маємо заборонити російські структури, розвивати й захищати нашу українську мову і культуру, яку агресор хоче знищити. І думати про євроінтеграцію. Нам своє робить.
Принагідно запрошую на перегляд мого фільму про нашу демографічну кризу сьогодні на моєму каналі у YouTube. А завтра у Житомирі - показ мого фільму "Церква без Христа" про необхідність заборони діяльності РПЦ в Україні.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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