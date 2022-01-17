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Спір "Монобанку" з Дубілетом: стало відомо, чи буде справа розглядатись в англійському судді

17 січня, 2022 понедiлок
12:49
Економіка Дмитро Дубілет

Юридична суперечка між власниками "Монобанку" та Дмитром Дубілетом не врегулювана. Якщо сторони не знайдуть конструктивного рішення, справа буде розглядатись в англійському суді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар юридичної компанії AVELLUM, яка представляє інтереси одного з акціонерів "Монобанку".

"Зараз суперечка між власниками "Монобанку" та паном Дмитром Дубілетом не врегулювана, хоча сторони провели кілька раундів предметних переговорів. Якщо ці переговори зрештою не призведуть до конструктивного рішення, яке влаштує всі сторони та захистить інтереси "Монобанку" та всіх його учасників, суперечка швидше за все вирішуватиметься в англійському суді", - повідомили в компанії в коментарі РБК-Україна.

Крім того, юристи прокоментували нещодавнє залучення інвестицій Fintech Farm, яка належить Дмитру Дубілету.

"Залучення паном Дубілетом інвестицій безпосередньо не впливає на ситуацію та можливий розвиток конфлікту. Водночас під час розгляду спору англійський суд може застосувати досить широкий перелік забезпечувальних заходів щодо майна відповідачів, включаючи компанію Дубілета Fintech Farm. Якщо англійський суд вирішить заморозити рахунки та активи на час розгляду спору, це може вплинути навіть на кошти інвесторів", - резюмували в AVELLUM.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що екс-співвласник "Монобанку" Дмитро Дубілет запустив в Азербайджані Leobank. Проєкт Дубілета візуально виявився дуже схожим на "Монобанк". Після цієї новини з’явилася інформація про конфлікт "Монобанку" з Дубілетом.

Раніше РБК-Україна писало, що навесні 2021 року НАБУ оголосило у розшук екс-голови правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета у зв’язку з підозрою у причетності до розтрати.

Дмитро Дубілет
monobank
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