Співачка Ріанна народила первістка, - ЗМІ
Барбадоська співачка Ріанна народила сина. Батьком дитини є репер A$AP Rocky
Про це пише The Daily Star.
За даними видання, малюк з'явився на світ ще 13 травня. Пара ще не назвала ім'я своєї дитини.
Співачка повідомила про свою вагітність ще в січні, коли вона одягнула рожевий пуховик і сині джинси. Ріанна розстебнула рожеву курточку, продемонструвавши свій круглий живіт.
Видання посилаючись на анонімні джерела повідомило, що зірка "планує влаштувати пляжну вечірку" після народження: "Вона не може дочекатися, щоб відсвяткувати разом з усіма своїми улюбленими людьми і сповнена рішучості зробити цю епопею".
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