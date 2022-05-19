Співачка Ріанна народила первістка, - ЗМІ

Про це пише The Daily Star.

За даними видання, малюк з'явився на світ ще 13 травня. Пара ще не назвала ім'я своєї дитини.

Співачка повідомила про свою вагітність ще в січні, коли вона одягнула рожевий пуховик і сині джинси. Ріанна розстебнула рожеву курточку, продемонструвавши свій круглий живіт.

Видання посилаючись на анонімні джерела повідомило, що зірка "планує влаштувати пляжну вечірку" після народження: "Вона не може дочекатися, щоб відсвяткувати разом з усіма своїми улюбленими людьми і сповнена рішучості зробити цю епопею".

Кіт Степан із Харкова 18 травня отримав Influencers and Bloggers Awards у Каннах.

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