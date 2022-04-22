Співпрацював з окупантами й міг фінансувати війну проти України: ДБР арештувало понад 200 млн активів нардепа, наближеного до Януковича
ДБР арештувало понад 200 млн грн сумнівних активів колишнього нардепа від "Партії регіонів", котрий мав компанію в ОРДО, співпрацював з окупантами та міг фінансувати війну РФ проти України
Про це йдеться в телеграм-каналі ДБР.
"Державне бюро розслідувань арештувало понад 200 млн грн необґрунтованих активів колишнього народного депутата України від "Партії регіонів", наближеного до сім’ї біглого експрезидента Віктора Януковича", - зазначили у відомстві.
За інформацією ДБР, ексдепутат разом з оточенням Віктора Януковича "відмивав" і легалізовував за кордоном доходи, отримані від оборудок на одному з потужних концернів Донеччини. Після створення "ДНР" продовжив фактично контролювати фармацевтичне підприємство та почав співпрацювати з окупантами. Він зареєстрував компанію в тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець.
Колишній "регіонал" мав на депозитних рахунках відкритих в українських банках 203,4 млн грн, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. Кошти можуть бути пов’язані з російським капіталом і бути використані для фінансування війни Росії проти України.
ДБР встановило ці рахунки й арештувало їх.
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