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Головна війна з Росією Співзасновник "Монобанку" Володимир Яценко: за рахунок нових технологій виробництва безпілотників ми можемо перевершити агресора у кількості та якості протягом року

Співзасновник "Монобанку" Володимир Яценко: за рахунок нових технологій виробництва безпілотників ми можемо перевершити агресора у кількості та якості протягом року

1 липня, 2022 п'ятниця
18:58
війна з Росією

Група українських інженерів із Дніпра розробила безпілотник із різними модифікаціями для подолання ворожої ППО та більш ефективного виконання бойових завдань

Про це в інтерв'ю "Фокусу" розповів ініціатор проєкту, один із засновників "Монобанку" Володимир Яценко.

"Ми створили універсальний кадр, який модифікується для потрібного бойового завдання протягом години - від тактичного (розвідник або ударний дрон) до оперативного (робота на великих відстанях від лінії фронту з тим самим функціоналом). Ми поставили собі завдання зробити дуже дешевий і ефективний БПЛА, спеціально пристосований для вирішення бойових завдань. Є такий показник як ймовірність подолання РЕБ та ППО противника. За розрахунками він у нас один із найкращих через застосування новітніх технологій, а його дешевизна нівелює збитки від його втрати при виконанні бойового завдання. У нас був випадок, коли один із безпілотників, який ми передали ЗСУ, окупанти 10 днів не могли збити засобами ППО. Щоб його знищити, вони використали ракету БУК. Уявіть собі - проста, практично базова модель безпілотника, яка коштувала не більше 5 000 доларів, змусила ворога витратити ракету ціною 200 000 доларів", - розповів Володимир Яценко.

Він наголосив, що за рахунок нових технологій виробництва Україна може перевершити агресора у кількості та якості безпілотників протягом року.

"Скажу так, і це не якесь припущення, ми можемо протягом року досягти паритету з агресором у цьому питанні. На сьогодні це навіть не питання фінансів. У мене дуже багато запитів на продаж, але я для себе прийняв рішення, що ми не продаємо, а передаємо наші апарати в правильні підрозділи, де вони будуть використовуватися максимально ефективно. Головне завдання, яке я вирішую організаційно, - логістичне. Закупівля комплектуючих для виробництва 300 апаратів напружує навіть китайців. Можу сказати, що ми зараз закуповуємо комплектуючі партіями щонайменше для 100 апаратів", - зазначив Володимир Яценко.

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