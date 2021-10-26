"Спочатку "скіфське золото", а потім і Крим": Зеленський про рішення суду Амстердама повернути експонати Україні
Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення Україні "скіфського золота"
Про це він написав у Twitter.
"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мінюсту, МЗС та Мінкульту за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", – зазначив Зеленський.
- Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", які до окупації Криму Росією зберігалися в музеях півострова.
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