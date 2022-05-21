Сподіваюся, новий пакет озброєнь допоможе Україні розблокувати порт в Одесі, - сенатор Макконнелл
Американський сенатор Мітч Макконнелл заявив, що за допомогою нового пакету допомоги у $40 млрд Україна здатна розблокувати морський порт в Одесі
Про це повідомляє New York Times.
За його словами, новий пакет допомоги Україні на $40 млрд серед іншого покликаний допомогти розблокувати порт в Одесі.
"Я думаю, що цей пакет озброєнь складений таким чином, щоб дати їм те, що потрібно зараз, не лише для перемоги в наземній війні, але й, сподіваюся, щоб вплинути на те, щоб знову відкрити порт в Одесі", - сказав Макконнелл.
Росія після початку повномасштабної агресії заблокувала усі морські порти України, через які постачається більша частина товарів на експорт.
- Генсек ООН Антоніу Гуттереш закликав Росію відкрити українські порти для експорту зерна в обмін на пом'якшення санкцій.
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