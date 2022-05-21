Сподіваюся, новий пакет озброєнь допоможе Україні розблокувати порт в Одесі, - сенатор Макконнелл

Про це повідомляє New York Times.

За його словами, новий пакет допомоги Україні на $40 млрд серед іншого покликаний допомогти розблокувати порт в Одесі.

"Я думаю, що цей пакет озброєнь складений таким чином, щоб дати їм те, що потрібно зараз, не лише для перемоги в наземній війні, але й, сподіваюся, щоб вплинути на те, щоб знову відкрити порт в Одесі", - сказав Макконнелл.

Росія після початку повномасштабної агресії заблокувала усі морські порти України, через які постачається більша частина товарів на експорт.

Генсек ООН Антоніу Гуттереш закликав Росію відкрити українські порти для експорту зерна в обмін на пом'якшення санкцій.

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