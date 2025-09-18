Белінська принесла Україні перше золото ЧС-2025 з боротьби

Про це повідомляє Міжнародна федерація боротьби .

На змаганнях у Загребі (Хорватія) Белінська у ваговій категорії до 72 кг на шляху до фіналу здолала хорватку Вероніку Вільк (4:0), француженку Полен Лекарпентьє (4:2) та киргизку Нурзат Нуртаєву (11:6). У фінальній сутичці українка перемогла віцечемпіонку Європи Несрін Баш з Туреччини (6:0).

Алла Белінська виграла ЧС вперше в кар'єрі. Вона також є переможницею чемпіонату Європи 2021 та 2025 років. На ЧС у Загребі борчиня з Городка на Хмельниччині принесла Україні першу золоту медаль. Також наша збірна у Хорватії здобула срібну нагороду, яку виборола Марія Винник у категорії до 59 кг.