Белінська принесла Україні перше золото ЧС-2025 з боротьби
У четвер, 18 вересня, Алла Белінська виграла для збірної України першу золоту медаль на чемпіонаті світу з боротьби
Про це повідомляє Міжнародна федерація боротьби.
На змаганнях у Загребі (Хорватія) Белінська у ваговій категорії до 72 кг на шляху до фіналу здолала хорватку Вероніку Вільк (4:0), француженку Полен Лекарпентьє (4:2) та киргизку Нурзат Нуртаєву (11:6). У фінальній сутичці українка перемогла віцечемпіонку Європи Несрін Баш з Туреччини (6:0).
Алла Белінська виграла ЧС вперше в кар'єрі. Вона також є переможницею чемпіонату Європи 2021 та 2025 років. На ЧС у Загребі борчиня з Городка на Хмельниччині принесла Україні першу золоту медаль. Також наша збірна у Хорватії здобула срібну нагороду, яку виборола Марія Винник у категорії до 59 кг.
- Біла Церква
