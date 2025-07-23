Харькова принесла Україні золоту медаль ЧС-2025 з фехтування

Про це повідомляє офіційний сайт FIE - Міжнародної федерації фехтування .

На ЧС-2025 у Тбілісі Влада Харькова на шляху до фіналу перемогла швейцарку Фіону Гатц (15:9), британку Джулію Карон (15:14), угорку Бланку Нагі (15:9), француженку Елоїз Ванріссель (15:14) та лідерку світового рейтингу Сон Се Ра з Південної Кореї - 15:14.

У вирішальному поєдинку українка зустрічалася з бронзовою медалісткою Олімпіади-2020 Катріною Лехіс з Естонії. Харькова перемогла 15:14 та стала чемпіонкою світу.

ЧС-2025 з фехтування

Тбілісі, Грузія

23 липня

Шпага. Жінки

1. Влада Харькова (Україна)

2. Катріна Лехіс (Естонія)

3. Ірина Лембріх (Естонія)

3. Сон Се Ра (Південна Корея)