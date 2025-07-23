Харькова принесла Україні золоту медаль ЧС-2025 з фехтування
У середу, 23 липня, українська шпажистка Влада Харькова принесла збірній Україні першу нагороду на чемпіонаті світу з фехтування
Про це повідомляє офіційний сайт FIE - Міжнародної федерації фехтування.
На ЧС-2025 у Тбілісі Влада Харькова на шляху до фіналу перемогла швейцарку Фіону Гатц (15:9), британку Джулію Карон (15:14), угорку Бланку Нагі (15:9), француженку Елоїз Ванріссель (15:14) та лідерку світового рейтингу Сон Се Ра з Південної Кореї - 15:14.
У вирішальному поєдинку українка зустрічалася з бронзовою медалісткою Олімпіади-2020 Катріною Лехіс з Естонії. Харькова перемогла 15:14 та стала чемпіонкою світу.
ЧС-2025 з фехтування
Тбілісі, Грузія
23 липня
Шпага. Жінки
1. Влада Харькова (Україна)
2. Катріна Лехіс (Естонія)
3. Ірина Лембріх (Естонія)
3. Сон Се Ра (Південна Корея)
- 8 липня стало відомо, що до ЧС з фехтування допустили 40 "нейтральних" спортсменів, серед яких офіцери армії РФ.
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