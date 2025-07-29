S1mple покинув український кіберспортивний клуб NAVI
Український кіберспортивний клуб NAVI у понеділок, 28 липня, оголосив, що Олександр s1mple Костилєв залишив клуб. Він офіційно приєднався до BC Game
Про це йдеться на сайті клубу.
Там розповіли, що після завершення BLAST.tv Austin Major 2025 клубу надійшло кілька пропозицій щодо продажу s1mple, які передали на розгляд кіберспортсмену.
"Сьогодні ми хочемо оголосити, що після 9 років з клубом s1mple залишає Natus Vincere. Ми неймовірно вдячні Саші за шлях, що ми пройшли разом: за численні трофеї та феноменальний 2021 рік з перемогами на PGL Major Stockholm, Intel Grand Slam та інших ключових івентах, за незабутні емоції від матчів та яскраві хайлайти, які назавжди залишаться в серцях фанатів", - йдеться у повідомленні.
У клубі додали, що в складі NAVI s1mple тричі ставав найкращим гравцем світу та заробив 21 медаль MVP.
У той же день клуб BC Game повідомив, що вони підписали українця.
"Ми раді повідомити, що Олександр s1mple Костилєв офіційно приєднується до BC Game. S1mple, якого багато хто вважає одним з найкращих гравців CS усіх часів, приносить із собою спадщину неперевершених навичок, досвід чемпіонатів і жагу до нових перемог", - зазначили в BC Game.
- Українська кіберспортивна команда Natus Vincere, відома як NAVI, здобула перемогу над німецькою організацією MOUZ у фіналі IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.
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