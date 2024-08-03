Перший український гладіатор. Що чекає на Артема Довбика у "Ромі"
У пʼятницю, 3 серпня, український форвард Артем Довбик став гравцем італійської "Роми". Еспресо.TV розповідає про перспективи нашого бомбардира у Серії А
"Рома" - це топ-клуб Італії?
Столичний клуб заснований у 1927 році. З сезону 1952/53 "Рома" жодного разу не вилітала зі Серії А. Команда з вічного міста тричі вигравала чемпіонат Італії, востаннє у 2001 році.
"Вовки" звісно дуже поступаються "Ювентусу" (36 чемпіонств), "Інтеру" (20) та "Мілану" (19) за кількістю чемпіонських титулів. Проте "Рому" сміливо можна називати топ-клубом у рамках своєї країни. Це головна команда Риму, як за кількістю фанатів, так і трофеїв.
Фото: Getty Images
За інформацією Calcio e Finanza, "Рома" - пʼятий клуб Італії за кількістю фанатів - 7%. Суттєво більше італійці віддають перевагу "Ювентусу" (32%), "Мілану" (15%) та "Інтеру" (15%). А от четверте місце "Наполі" (10%) не таке міцне. Згідно з дослідженням, підтримка неаполітанців зменшується, натомість римлян - збільшується.
Також варто відзначити, що "Рома" - 9-разовий володар Кубка Італії з футболу. А на міжнародній арені "вовки" вигравали Лігу конференцій. Це сталось зовсім нещодавно, у сезоні 2021/22.
Фото: Getty Images
Тренер - легенда клубу
Презентацію сучасної "Роми" однозначно варто розпочинати з головного тренера. Даніеле Де Россі - справжня легенда та улюбленець фанатів столичного клубу. За ігрову карʼєру він провів 616 матчів і 17 років в основній команді "вовків"!
До слова, Даніеле Де Россі був дуже зацікавленим у трансфері Артема Довбика. Він телефонував й особисто переконував українського форварда перейти до "Роми".
Фото: Getty Images
Свою тренерську карʼєру Де Россі розпочав у збірній Італії, де він був помічником Роберто Манчіні. Саме цей тренерський штаб виграв Євро-2020!
Після збірної був скромний СПАЛ, де легендарний італійський півзахисник став вже головним тренером. У Феррарі в Де Россі були вочевидь не найкращі результати (0.88 очок за матч) і відставка.
Посеред минулого сезону "Рома" попрощалась зі Жозе Моурінью і несподівано довірилась Даніелю Де Россі. І ця заміна спрацювала. Під керівництвом італійця команда заграла у яскравий футбол, повернулась у єврокубкову зону і вийшла до півфіналу Ліги Європи, де "Рому" зумів зупинити феноменальний "Байєр Леверкузен".
Фото: Getty Images
Артем Довбик - перший український гладіатор
Задля переходу в Серію А Артем Довбик відмовився від пропозиції мадридського "Атлетико". "Рома" зуміла переконати українця перейти до свого амбіційного проєкту.
"Інвестиції сім'ї Фрідкін приводять у "Рому" одного із найкращих бомбардирів міжнародної арени. І вперше клуб придбав найкращого бомбардира європейської ліги минулого сезону", - відзначили у пресслужбі "Роми" під час презентації Артема Довбика.
У "Ромі" ніколи не було футболістів з України. За 30,5 млн євро римляни придбали першого українського гладіатора.
Фото: Getty Images
В Італії дуже добре памʼятають Андрія Шевченка, який "запалював" у "Мілані". Шева був феноменальний і заслужив собі прізвисько "Диявол зі Сходу".
У минулому сезоні Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. 24 голи за один сезон в елітному чемпіонаті - це рекордний показник серед українських футболістів. Раніше подібне вдавалось лише Андрію Шевченку. Легендарний форвард "Мілана" показав такий результат у трьох розіграшах Серії А (99/00, 00/01 та 03/04).
Довбик навіть перевершив Шевченка, - за сумарною кількістю результативних дій. Окрім 24 голів, Довбик віддав у "Жироні" 8 асистів. Тоді як рекордне досягнення Шевченка - 28 результативних дій (24 голи та 4 асисти).
Фото: Колаж від пресслужби "Жирони"
Конкуренція: не переживайте, Артем Довбик гратиме в основі
Минулий сезон Даніеле Де Россі завершував, міксуючи тактичні схеми. Поки складно сказати, як гратиме "Рома" у цьому році. Проте зрозуміло, що Артем Довбик займатиме центральну роль в атаці команди.
Зараз у "Роми", окрім Довбика, на позицію форварда є Теммі Абрахам і Ельдор Шомуродов. Для травматичного англійця керівництво вже шукає нову команду, а узбекистанець точно не розглядається на місце в основі. Є ще зірковий Пауло Дибала, але аргентинець гратиме у парі з Довбиком, і їхній дует повинен стати страшним сном для захисників Серії А.
У минулому сезоні у "Роми" був Ромелу Лукаку, який виступав в Італії на правах оренди й забив 20 голів. "Вовки" шукали схожий профайл гравця в основу, а саме з бельгійцем найчастіше порівнюють Довбика.
Фото: Getty Images
Очікування від цього сезону
На "Рому" чекає складний сезон. Команда Даніеле Де Россі проходить процес перебудови й потребує підсилень.
Римляни здорово посилили атаку та півзахист трансферами Артема Довбика (30,5 млн євро+ бонуси), вінгера Матіаса Суле (25,6 млн) та хавбека Енцо Ле Фе (23 млн). Проте команда не виглядає надійно в обороні, та особливо скромно виглядає позиція голкіпера.
Фото: Getty Images
Зрозуміло, що ця команда хоче грати у Лізі чемпіонів. Проте фінішувати у топ-4 Серії А буде дуже складно. Чинний чемпіон "Інтер" і переможець ЛЄ "Аталанта" не стали слабшими. "Ювентус" з новим тренером Тьяго Моттою дуже активний на трансферному ринку, посилюється також "Мілан" Пауло Фонсеки. Амбіційний проєкт у "Наполі", який очолює Антоніо Конте. Не забуваймо про "Болонью", "Лаціо" та "Фіорентину".
Станом на зараз "Рома" є шостою командою за сумарною вартістю складу (336,15 млн євро). "Аталанта", яка є пʼятою, дорожча на майже 100 млн (422 млн)!
Є також можливість потрапити в Лігу чемпіонів завдяки перемозі у Лізі Європи, де цього року гратиме "Рома". Проте для цього потрібно виграти конкуренцію у "Манчестер Юнайтед", "Порту" та інших.
Зрозуміло одне, у "Роми" шалені амбіції. Інакше б вони не викладали стільки коштів за Артема Довбика, правда ж?
Фото: Getty Images
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