"Україна - не Росія": Усик під час підготовки до бою читає книжку Кучми
Український боксер Олександр Усик зізнався, що читає книги під час підготовки до бою з Тайсоном Ф'юрі
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Олександра Усика, зараз він готується до бою і не стежить за соцмережами та відео з Тайсоном Ф'юрі.
"Я зосереджений лише на моїй підготовці, на таборі, на моїй родині та команді. Я ніколи не використовую Instagram. Зараз. Зараз це погано для мене – це трата часу. Я читаю книжки, спілкуюся з родиною. Я не знаю, що відбувається поза моїм табором, домом. У мене дві книжки (ред. - у тренувальному таборі). Перша – це книга з психології, а друга — це книжка колишнього президента України Кучми "Україна — не Росія, – розповів боксер.
Бій Усик - Ф'юрі
2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено.
Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.
Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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