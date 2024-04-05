"Україна - не Росія": Усик під час підготовки до бою читає книжку Кучми

Про це повідомляє "Трибуна".

За словами Олександра Усика, зараз він готується до бою і не стежить за соцмережами та відео з Тайсоном Ф'юрі.

"Я зосереджений лише на моїй підготовці, на таборі, на моїй родині та команді. Я ніколи не використовую Instagram. Зараз. Зараз це погано для мене – це трата часу. Я читаю книжки, спілкуюся з родиною. Я не знаю, що відбувається поза моїм табором, домом. У мене дві книжки (ред. - у тренувальному таборі). Перша – це книга з психології, а друга — це книжка колишнього президента України Кучми "Україна — не Росія, – розповів боксер.

Бій Усик - Ф'юрі

2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено.

Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).