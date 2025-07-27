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Головна Спорт Українка Юлія Бакастова перемогла путіністку та військовослужбовицю армії РФ Софію Велику на чемпіонаті світу з фехтування у Тбілісі

Українка Юлія Бакастова перемогла путіністку та військовослужбовицю армії РФ Софію Велику на чемпіонаті світу з фехтування у Тбілісі

Марія Науменко
27 липня, 2025 неділя
13:15
Спорт Юлія Бакастова (олімпійська чемпіонка в командній першості, шабля)

На чемпіонаті світу з фехтування, що проходить у Тбілісі, українська спортсменка Юлія Бакастова обіграла представницю російського ЦСКА, майора армії РФ Софію Велику. Поєдинок завершився з рахунком 15:14 на користь українки

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Про це інформує Ехо Кавказу.

Як зазначила очевидиця подій Анна Кварцхава, яка також опублікувала відео поєдинку, ця перемога стала "хвилинною, але чіткою відповіддю на несправедливість", символізуючи боротьбу "тих, хто бореться за свободу, за свою країну, за життя".

40-річна Велика — чинна військовослужбовиця, яка відкрито підтримує режим Путіна, а також є представницею Центрального спортивного клубу армії (ЦСКА). Вона не лише багаторазова чемпіонка світу та Олімпійських ігор, а й офіційна довірена особа Путіна на виборах 2024 року. У 2016 році президент РФ нагородив її медаллю "За військову доблесть" I ступеня.

"Всі мої спортивні роки пов'язані з Володимиром Володимировичем (Путіним - ред.)... Поки він керував країною, я досягала своїх спортивних висот", — заявила Велика.

Змагання триватимуть до 30 липня. У турнірі беруть участь 1800 спортсменів зі 158 країн, зокрема представники Росії, які вперше за останні роки отримали право виступити на чемпіонаті світу  у складі збірної, прямо в Тбілісі.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Грузія
фехтування
Війна з Росією
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