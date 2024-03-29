Український нокаутер провів фінальну дуель поглядів перед чемпіонським поєдинком

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Остання дуель поглядів перед поєдинком за звання тимчасового чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради у другій середній вазі (до 69,9 кг) відбулася 29 березня у Лас-Вегасі (США) після церемонії зважування. На ній українець показав 69,22 кг, а його суперник - 69,4 кг.

Богачук та Мендоса вийдуть на ринг 30 березня.

Як у Богачука зірвався бій за повноцінний титул WBO

Сергій Богачук в цей день мав зустрітися у бою за вакантний титул чемпіона світу в першій середній вазі за версією WBC зі Себастьяном Фундорою. Проте американець за два тижні до бою відмовився вийти на ринг проти українця. Натомість він у рамках того ж шоу відбоксує проти австралійця російського походження Тіма Цзю за титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).

У бою проти сина ексчемпіона світу з РФ Костянтина Цзю, боксер зі США замінить свого співвітчизника Кіта Турмана, який травмувався 17 березня на тренуванні. Натомість Богачуку організатори вечора боксу влаштують бій за титул тимчасового чемпіона WBC проти Мендоси.

Цзю, Фундора та Мендоса співпрацюють з однією й тою ж промоутерською компанією - PBC.

28-річний Богачук виграв на професійному ринзі 23 бої, в усіх поєдинках він переміг нокаутом. Єдиної поразки українцю у 2021 році завдав Брендона Адамс зі США.