Усик - Дюбуа: де та коли дивитися бій за титул абсолютного чемпіона світу
У суботу, 19 липня, український боксер Олександр Усик б'ється з британцем Даніелем Дюбуа у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляція вечора боксу з Лондону відбудеться на Megogo та розпочнеться о 19:15. Головний бій між Усиком та Дюбуа розпочнеться на стадіоні "Вемблі" після 23:30.
Українець та британець сперечатимуться за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Дюбуа належить пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Напередодні бою відбулася офіційна процедура зважування, під час якої Усик показав рекордну вагу - 103,1 кг. До цього він найбільше важив перед реваншем проти іншого британця - Тайсона Ф'юрі - 102,5 кг. Даніель Дюбуа переважив суперника на 7,5 кг - 110,6 кг.
Український та британський важковаговики зустрінуться вдруге. У серпні 2023 року Усик нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді. Британець наполягає, що дострокову перемогу судді мали віддати саме йому в п'ятому раунді, коли українець опинився на підлозі після удару нижче пояса та приходив до тями більше трьох хвилин.
Букмекери вважають фаворитом реваншу Олександра Усика. На його перемогу пропонують коефіцієнт 1,28, на виграш Даніеля Дюбуа дають 3,85, на нічию - 17,00. Ймовірність дострокової перемоги українця оцінюють у 2,25, британця - 4,85.
Бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі
Олександр Усик (Україна) - Даніель Дюбуа (Велика Британія)
19 липня, Лондон, Велика Британія стадіон "Вемблі"
Початок - 23:30
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