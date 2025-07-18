Усик - Дюбуа: відбулася процедура зважування перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу
У п'ятницю, 18 липня, у Лондоні відбулося зважування перед боєм українця Олександра Усика проти британця Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі
Трансляцію зважування вів DAZN Boxing в YouTube.
Усик показав на вагах 103,1 кг, а Дюбуа - 110,6 кг. Це рекордна вага українського боксера в кар'єрі, раніше найбільше він важив - перед реваншем з іншим британцем, Тайсоном Ф'юрі - 102,5 кг.
19 липня на стадіоні "Вемблі" Олександр Усик проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Даніеля Дюбуа. Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Британцю належить пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Що відомо про перший бій Усик - Дюбуа
У серпні 2023 року Усик нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді. Натомість сам британець наполягає, що дострокову перемогу судді мали віддати йому в п'ятому раунді, коли українець опинився на підлозі після удару нижче пояса та приходив до тями більше трьох хвилин.
38-річний Олександр Усик сперечатиметься за титул абсолютного чемпіона світу вдруге. У травні минулого року українець переміг за очками Тайсона Ф'юрі та став першим з 1999 року володарем усіх титулів у надважкій вазі. Втім невдовзі після поєдинку Усик відмовився від поясу IBF і втратив абсолютне чемпіонство. У реванші з Ф'юрі в грудні 2024 року українець захистив три титули.
27-річний Дюбуа попередній поєдинок виграв торік у вересні нокаутом у п'ятому раунді у співвітчизника Ентоні Джошуа.
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