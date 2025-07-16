Усик вийшов на відкрите тренування перед боєм з Дюбуа у футболці на підтримку полонених захисників Азовсталі

Відео оприлюднив стримінговий сервіс DAZN у мережі X.

У середу, 16 липня, Усик з'явився на відкритому тренуванні в Лондоні у футболці з написом Free Azovstal defenders (Звільніть захисників Азовсталі). Українець виступав із подібним закликом і напередодні своїх попередніх поєдинків.

19 липня на стадіоні "Вемблі" Олександр Усик проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Даніеля Дюбуа. Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Британцю належить пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Will that Usyk right hand land again on Saturday?! ????????



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Що відомо про бій Усик - Дюбуа

У серпні 2023 року Усик нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді. Натомість сам британець наполягає, що дострокову перемогу судді мали віддати йому в п'ятому раунді, коли українець опинився на підлозі після удару нижче пояса та приходив до тями більше трьох хвилин.

38-річний Олександр Усик сперечатиметься за титул абсолютного чемпіона світу вдруге. У травні минулого року українець переміг за очками британця Тайсона Ф'юрі та став першим з 1999 року володарем усіх титулів у надважкій вазі. Втім невдовзі після поєдинку Усик відмовився від поясу IBF і втратив абсолютне чемпіонство. У реванші з Ф'юрі в грудні 2024 року українець захистив три титули.

27-річний Дюбуа попередній поєдинок виграв торік у вересні нокаутом у п'ятому раунді у співвітчизника Ентоні Джошуа.