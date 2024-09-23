За п'ять днів змагань заробили $19 тис. призових: українські кіберспортсмени з NAVI здобули три перемоги в турнірах з CS2

Про це йдеться на офіційному сайті команди.

У фіналі ESL Pro League Season 20 з Counter-Strike 2 NAVI зустрілися з турецькою командою Eternal Fir. Після запеклої боротьби українська команда здобула перемогу з рахунком 3:2, завоювавши перше місце на одному з найпрестижніших турнірів року.

З 17 по 21 вересня NAVI Junior завоювали наступні нагороди:

European Pro League Season 15: Division 2 : Домінування на турнірі принесло команді перше місце та 6 тис. доларів призових.

: Домінування на турнірі принесло команді перше місце та 6 тис. доларів призових. United21 S19 : NAVI Junior зберегли свою стабільність, перемігши всіх суперників та заробивши ще 6 тис. доларів.

: NAVI Junior зберегли свою стабільність, перемігши всіх суперників та заробивши ще 6 тис. доларів. ESEA Advanced Season 50: Ця перемога стала апогеєм тижня, принісши команді 7 тис. доларів та квиток до ESL Challenger League S49.

Таким чином, за п'ять днів інтенсивних змагань, NAVI Junior заробили 19 тис. доларів призових.

Довідково: ESL Pro League – це серія турнірів, що проводиться німецьким турнірним оператором ESL з 2015 року. У цьому році в змаганні взяли участь 32 команди, розігруючи призовий фонд у розмірі $750 000. Фінал ESL Pro League S20 відбувся на Мальті, у місті Сент-Джуліанс.