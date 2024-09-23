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Головна Спорт За п'ять днів змагань заробили $19 тис. призових: українські кіберспортсмени з NAVI здобули три перемоги в турнірах з CS2

За п'ять днів змагань заробили $19 тис. призових: українські кіберспортсмени з NAVI здобули три перемоги в турнірах з CS2

Марія Науменко
23 вересня, 2024 понедiлок
13:32
Спорт NAVI, Natus Vincere

Молодіжна команда кіберспортсменів Natus Vincere, відома як NAVI Junior, здобула за п'ять днів три перемоги на різних турнірах з Counter-Strike 2

Зміст

Про це йдеться на офіційному сайті команди.

У фіналі ESL Pro League Season 20 з Counter-Strike 2 NAVI зустрілися з турецькою командою Eternal Fir. Після запеклої боротьби українська команда здобула перемогу з рахунком 3:2, завоювавши перше місце на одному з найпрестижніших турнірів року.

З 17 по 21 вересня NAVI Junior завоювали наступні нагороди:

  • European Pro League Season 15: Division 2: Домінування на турнірі принесло команді перше місце та 6 тис. доларів призових.
  • United21 S19: NAVI Junior зберегли свою стабільність, перемігши всіх суперників та заробивши ще 6 тис. доларів.
  • ESEA Advanced Season 50: Ця перемога стала апогеєм тижня, принісши команді 7 тис. доларів та квиток до ESL Challenger League S49.

Таким чином, за п'ять днів інтенсивних змагань, NAVI Junior заробили 19 тис. доларів призових.

Довідково: ESL Pro League – це серія турнірів, що проводиться німецьким турнірним оператором ESL з 2015 року. У цьому році в змаганні взяли участь 32 команди, розігруючи призовий фонд у розмірі $750 000. Фінал ESL Pro League S20 відбувся на Мальті, у місті Сент-Джуліанс.

  • У липі українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла на турнірі по Counter-Strike 2 на Esports World Cup 2024. За перемогу склад NaVi отримав $400 тис.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
кіберспорт
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