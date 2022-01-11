Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Спостерігачі ОБСЄ зафіксували близько 950 порушень "режиму тиші" за чотири дні

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували близько 950 порушень "режиму тиші" за чотири дні

11 січня, 2022 вiвторок
07:11
війна з Росією безпілотник ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ виявили у період з 5 до 9 січня 943 порушення режиму припинення вогню: 152 у Донецькій області та 791 - у Луганській

Про це повідомляється у щоденному звіті №4/2022, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 10 січня.

Так, у Донецькій області в період з вечора 5 до вечора 9 січня Місія зафіксувала 152 порушення режиму припинення вогню, зокрема 38 вибухів невизначеного походження.

Спостерігачі зазначають, що більшість порушень режиму припинення вогню сталася в районах на схід від н. п. Талаківка (підконтрольний урядові, 90 км південніше Донецька) та на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

У Луганській області за той самий період СММ зафіксувала 791 порушення режиму припинення вогню, зокрема 213 вибухів (45 розривів боєприпасів, два вибухи в повітрі та 166 вибухів невизначеного походження).

Майже всі порушення сталися поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська), де 544 такі випадки зафіксовано близько опівдня 9 січня.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
ОБСЄ
Донецька область
окупанти
обстріли
ООС
Луганска область
Читайте також:
9 січня, 2022 неділя
Зеленський вилетів відпочивати на Індійський океан, - Ігор Мосійчук
Ірина Геращенко
10 січня, 2022 понедiлок
Ірина Геращенко оприлюднила відповідь Стефанчука: у Верховній Раді відсутні документи щодо підозри Порошенку
сніг
10 січня, 2022 понедiлок
Синоптик Наталка Діденко попередила про морози до -18 °C та ожеледицю
Київ
-5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.38
    Купівля 27.38
    Продаж 27.65
  • EUR
    Купівля 30.85
    Продаж 31.3
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
11 січня
09:47
Денис Монастирський
Правоохоронцям підвищать зарплати з лютого 2022 року, - Монастирський
09:35
Новак Джокович
Тенісиста-антивакцинатора Джоковича заскочили на брехні в анкеті для в'їзду до Австралії
09:24
У Казахстані призначили нового прем'єр-міністра
09:22
Давид Сассолі
Помер голова Європарламенту Сассолі
09:01
Токаєв
Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ у Казахстані
09:01
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі дали тиждень, аби домовитися про бій з іншим британським боксером
08:56
коронавірус
У США дозволили виходити на роботу медикам, хворим на COVID-19
08:39
Викрали з рахунків громадян ЄС понад 18 млн грн: поліція викрила міжнародну хакерську схему
08:25
коронавірус
В Україні за добу зафіксували понад 5 тис. випадків коронавірусу, померло 219 людей
08:20
ожеледиця сніг дорога
Українцям 11 січня слід очікувати суху погоду, мороз і ожеледицю
08:19
Сауль Альварес
Найкращий боксер світу передумав битися у чемпіонській категорії Усика
08:12
Путін і Токаєв
Токаєв: "миротворці" ОДКБ не беруть участі у бойових операціях у Казахстані
08:00
Ексклюзив
"Продовольчі виплати" дозволять уникнути держрегулювання цін при інфляційних шоках, - експерт
07:46
ООС
Доба на фронті: окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі, загинули двоє українських військових
07:27
долар
Офіційний курс: долар і євро зросли у ціні
2022, понедiлок
10 січня
23:05
ЄС
6 країн на Балканах провалили реформи на 700 млн євро кредитів, які взяли у ЄС, - аудит
23:02
військовий
На Донеччині знайшли застреленого військового: прокуратура відкрила кримінальне провадження
23:00
Військові США провели консультації щодо протиповітряної оборони України, - Пентагон
22:35
Туреччина повідомила США про наміри сприяти вирішенню війни в Україні
22:31
"100 тис. солдатів РФ прийшли не каву пити": Боррель заявив, що ескалація на кордоні України може перейти у збройний конфлікт
22:29
вакцина
У Чилі почали робити четверте щеплення від коронавірусу
22:04
Україна має намір до 2025 року вивести на орбіту вісім супутників
21:49
У Києві відбулась акція на підтримку народу Казахстану
21:44
На Полтавщині викрали бізнесмена й вимагали в нього $1 млн: поліція підозрює трьох іноземців
21:21
Ексклюзив
Павло Клімкін
Ситуація у Казахстані дає Путіну шанс розмовляти зі США, російські ЗМІ проводять паралелі з Україною, - Клімкін
21:01
фейкове замінування
У Харкові перевіряють ТЦ і супермаркети: поліції повідомили про масове мінування
20:59
У ЗСУ повністю вакциновано 95% особового складу, - Резніков
20:49
Оновлено
США не дозволять закрити двері в НАТО для нових країн і не говоритимуть про перспективи України без Києва, - Держдеп
20:34
лікарня, діти
У Хмельницькому аквапарку 16 дітей отруїлися парами хлору
20:20
Знепритомнів за кермом і в’їхав у мікроавтобус: у Полтаві сталася смертельна ДТП
20:11
Ексклюзив
"Зеленський віддає Порошенку пальму першого конкурента": Трегубов заявив, що дії ОПУ сприяють зростанню рейтингу п'ятого президента
20:06
Вчені вперше надрукували гнучкий OLED-дисплей на 3D-принтері
19:50
Завдав збитків на понад 18 млн грн: Кіберполіція викрила шахрая, який користувався зламаними рахунками громадян ЄС
19:49
Коронавірус в Україні
Міськрада Херсона заявила, що показники захворюваності на COVID-19 у місті та в області не відповідають "помаранчевій" зоні
19:32
Держдеп США
Держдеп США: відведення російських військ від кордону з Україною стане сигналом до деескалації
19:22
російські солдати казахстан
"Казахи, гасіть цих нелюдей у формі!": білорусів затримують за коментарі у соцмережах про "миротворців" ОДКБ
19:14
наркотики
Ввіз із Бразилії до України 1 кг кокаїну у власному організмі: на Черкащині судитимуть іноземця
19:14
Крістіан Гіллі
19-річний чемпіон світу зі стрільби застрелив себе на полюванні
19:03
Сергій Рябков
Росія назвала "складними і конкретними" переговори зі США щодо безпеки, України та НАТО
18:55
Біткоїн вперше з вересня упав нижче $40 тис.
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV