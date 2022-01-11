Спостерігачі ОБСЄ зафіксували близько 950 порушень "режиму тиші" за чотири дні
Спостерігачі ОБСЄ виявили у період з 5 до 9 січня 943 порушення режиму припинення вогню: 152 у Донецькій області та 791 - у Луганській
Про це повідомляється у щоденному звіті №4/2022, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 10 січня.
Так, у Донецькій області в період з вечора 5 до вечора 9 січня Місія зафіксувала 152 порушення режиму припинення вогню, зокрема 38 вибухів невизначеного походження.
Спостерігачі зазначають, що більшість порушень режиму припинення вогню сталася в районах на схід від н. п. Талаківка (підконтрольний урядові, 90 км південніше Донецька) та на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).
У Луганській області за той самий період СММ зафіксувала 791 порушення режиму припинення вогню, зокрема 213 вибухів (45 розривів боєприпасів, два вибухи в повітрі та 166 вибухів невизначеного походження).
Майже всі порушення сталися поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська), де 544 такі випадки зафіксовано близько опівдня 9 січня.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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