Спостерігачі ОБСЄ зафіксували близько 950 порушень "режиму тиші" за чотири дні

Про це повідомляється у щоденному звіті №4/2022, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 10 січня.

Так, у Донецькій області в період з вечора 5 до вечора 9 січня Місія зафіксувала 152 порушення режиму припинення вогню, зокрема 38 вибухів невизначеного походження.

Спостерігачі зазначають, що більшість порушень режиму припинення вогню сталася в районах на схід від н. п. Талаківка (підконтрольний урядові, 90 км південніше Донецька) та на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

У Луганській області за той самий період СММ зафіксувала 791 порушення режиму припинення вогню, зокрема 213 вибухів (45 розривів боєприпасів, два вибухи в повітрі та 166 вибухів невизначеного походження).

Майже всі порушення сталися поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська), де 544 такі випадки зафіксовано близько опівдня 9 січня.