Spotify, OLX Group, Schlumberger. У Мінцифри розповіли про нові успіхи цифрової блокади Росії та Білорусі

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федорів, інформує Еспресо.TV.

Продовжую розповідати вам новини з цифрової блокади рф. Дякую технологічним компаніям за свідомі рішення. Крок за кроком спільно наближаємо нашу перемогу:

• Apple і Google розірвали зв'язки з російськими платіжними картками "Мир". Apple вилучає картки "Мир" як опцію в Apple Pay. Очікується, що Apple видалить із сервісу уже наявні карти найближчими днями. Тим часом Google призупинив пілотний план, який дозволить клієнтам використовувати картки "Мир" у Google Pay в росії.

• Terrasoft назавжди йде з ринків рф та білорусі. Компанія вже інвестувала на підтримку української армії та волонтерські проєкти понад 10 млн грн.

• Російський інтернет-холдинг VK, в минулому Mail.ru Group, залишився без доступу до серверів Microsoft. Американський гігант закрив доступ, що призвело до проблем в роботі поштового сервісу Mail.ru. Користувачі уже не можуть переглядати файли, які прикріплені до листів.

• Російський кіберспортивний клуб Team Spirit (чемпіони світу по Dota 2) переїздять з Москви в Белград. Команда також відмовляється від розширення інфраструктури в Москві.

• Spotify повністю припинив свою діяльність в рф. Раніше він призупиняв продаж підписки Premium в рф через вихід з країни Visa і Mastercard, а тепер покинув ринок.

• OLX Group виходить з рф.

• Застосунки "ВТБ Онлайн", "Промсвязьбанк", "ФК Открытие" и "Новикомбанк" стали недоступними для завантаження в Play Market. Однак якщо застосунок був завантажений раніше, то він працює без змін.

• Schlumberger призупинила нові інвестиції в Росію. Це компанія, яка займається розробкою технологічних і цифрових рішень для енергетичної сфери.

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