Spotify, OLX Group, Schlumberger. У Мінцифри розповіли про нові успіхи цифрової блокади Росії та Білорусі
VK вже фактично залишились без пошти Mail.ru, а платіжні карти "Мир" – без доступу до Apple Pay та Google Pay
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федорів, інформує Еспресо.TV.
Продовжую розповідати вам новини з цифрової блокади рф. Дякую технологічним компаніям за свідомі рішення. Крок за кроком спільно наближаємо нашу перемогу:
- • Apple і Google розірвали зв'язки з російськими платіжними картками "Мир". Apple вилучає картки "Мир" як опцію в Apple Pay. Очікується, що Apple видалить із сервісу уже наявні карти найближчими днями. Тим часом Google призупинив пілотний план, який дозволить клієнтам використовувати картки "Мир" у Google Pay в росії.
- • Terrasoft назавжди йде з ринків рф та білорусі. Компанія вже інвестувала на підтримку української армії та волонтерські проєкти понад 10 млн грн.
- • Російський інтернет-холдинг VK, в минулому Mail.ru Group, залишився без доступу до серверів Microsoft. Американський гігант закрив доступ, що призвело до проблем в роботі поштового сервісу Mail.ru. Користувачі уже не можуть переглядати файли, які прикріплені до листів.
- • Російський кіберспортивний клуб Team Spirit (чемпіони світу по Dota 2) переїздять з Москви в Белград. Команда також відмовляється від розширення інфраструктури в Москві.
- • Spotify повністю припинив свою діяльність в рф. Раніше він призупиняв продаж підписки Premium в рф через вихід з країни Visa і Mastercard, а тепер покинув ринок.
- • OLX Group виходить з рф.
- • Застосунки "ВТБ Онлайн", "Промсвязьбанк", "ФК Открытие" и "Новикомбанк" стали недоступними для завантаження в Play Market. Однак якщо застосунок був завантажений раніше, то він працює без змін.
- • Schlumberger призупинила нові інвестиції в Росію. Це компанія, яка займається розробкою технологічних і цифрових рішень для енергетичної сфери.
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