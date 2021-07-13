Справа генерала СБУ Шайтанова: суд залишив під вартою до 23 серпня підозрюваного у держзраді

Про це передає пресслужба суду у Facebook.

"Колишнього генерал-майора Служби безпеки України, обвинуваченого у державній зраді й організації теракту, залишено під вартою", - йдеться в повідомленні.

Як зазначаєть, 13 липня колегія суддів розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту, на рішення Голосіївського районного суду Києва, якою задоволено клопотання прокурора і продовжено щодо обвинуваченого термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 23 серпня 2021 року.

"За результатами апеляційного розгляду рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 25 червня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - йдеться в повідомленні.

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