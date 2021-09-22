Справа Хізб ут-Тахрір: "суд" окупантів у Криму залишив у СІЗО імама Февзієва

Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв, передає "Радіо Свобода".



"Суд" відхилив апеляційну скаргу адвоката на рішення про арешт, ухвалене "судом" Київського району.



За словами адвоката, окупаційний "суд" не врахував жодного аргументу захисту ні з національного, ні з міжнародного права.



"Позиція щодо даної справи у Раїфа така: себе винним не визнає, справу вважає політично мотивованою", - сказав Семедляєв.



Раніше Февзієв скаржився на умови утримання в СІЗО.



41-річний багатодітний батько Раїф Февзієв є імамом і кримськотатарським активістом у селі Строганівка Сімферопольського району. Вранці 17 серпня 2021 року до Февзієва прийшли співробітники ФСБ з обшуком у пошуках літератури Хізб ут-Тахрір.



Окупанти закидають імаму "участь у діяльності терористичної організації" (ст. 205.5 Кримінального кодексу РФ). Того ж дня Київський районний "суд" заарештував Февзієва.



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