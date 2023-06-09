Справа про напад на Стерненка: одного з виконавців засуджено на 10 років
У п'ятницю, 9 червня, Приморський районний суд Одеси оголосив вирок Баймукашеву Абзалу Амангалійовичу, який є одним з виконавців нападу на Сергія Стерненка
Про це Стерненко повідомив у фейсбуці.
Баймукашева Абзалу визнали винним у замаху на умисне вбивство та незаконному зберіганні та поводженні зі зброєю.
Його засуджено на 10 років. Вирок набере законної сили за місяць з дня оголошення у разі, якщо не буде апеляційної скарги.
"Того дня на замовлення Труханова він вистрілив мені у потилицю. Але оскільки я не втратив свідомість та став його переслідувати, мені вдалося його затримати. Замовник Труханов, співучасники злочину, у тому числі поліціянти, підозр так і не отримали. Баймукашев це єдиний кого судили за напад на мене за усі три епізоди. Процес по моєму самозахисту під час третього нападу триває та вже близький до вироку", - пише Сергій Стерненко.
Мова йде про напад на Стерненка у травні 2018 року. Тоді на вулиці Сегедській в Одесі активісту вистрелили у потилицю із травматичної зброї.
Напади на Сергія Стерненка:
На Сергія Стерненка було здійснено три напади. Після першого він попросив охорону, проте не отримав її.
У 2020 році активіста судили за третій напад на нього. Йому інкримінували умисне вбивство за те, що він оборонявся, коли на нього напали втретє.
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