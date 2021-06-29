Справа Шеремета: суд продовжив запобіжні заходи Кузьменко і Дугарь
Шевченківський райсуд Києва 29 червня продовжив на два місяці запобіжні заходи для Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, яких обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета
Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає Укрінформ.
“Суд ухвалив: клопотання прокурора - задовольнити. Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Кузьменко Юлії. Продовжити строк дії обов'язків обвинуваченій Дугарь Яні”, - заявила суддя.
Наступне засідання у справі призначено на 27 липня на 11:00.
- Нагадаємо, у вівторок, 22 червня, Шевченківський райсуд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту обвинуваченому у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку.
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