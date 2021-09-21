Справи Майдану: суд відпустив під особисті зобов'язання ексочільника львівського "Беркуту"
Святошинський районний суд Києва обрав екскерівнику львівського "Беркуту" Ростиславу Пацеляку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання
Про це повідомляє ГО "Адвокатська дорадча група" у Facebook.
Cуд поклав на нього такі обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою до суду;
- повідомляти прокурора та суд про зміну місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками.
Cуд не поклав на Пацеляка кілька обов'язків, про які просила прокурор Ірина Самборська, а саме - не відлучатися з населених пунктів, у яких він зареєстрований і проживає; здати закордонний паспорт; носити електронний браслет.
За інформацією Адвокатської дорадчої групи, екскомандир батальйону ПМОП "Беркут" при ГУМВС України у Львівській області Ростислав Пацеляк обвинувачується у перевищенні службових повноважень, перешкоджанні професійній діяльності журналістів і проведенню мирних зібрань 18 лютого 2014 року.
У справі 174 потерпілих, серед яких - 6 нардепів та двоє журналістів.
Пацеляк перебував на домашньому арешті.
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