Справи Майдану: суд відпустив під особисті зобов'язання ексочільника львівського "Беркуту"

Про це повідомляє ГО "Адвокатська дорадча група" у Facebook.

Cуд поклав на нього такі обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до суду;

повідомляти прокурора та суд про зміну місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками.

Cуд не поклав на Пацеляка кілька обов'язків, про які просила прокурор Ірина Самборська, а саме - не відлучатися з населених пунктів, у яких він зареєстрований і проживає; здати закордонний паспорт; носити електронний браслет.

За інформацією Адвокатської дорадчої групи, екскомандир батальйону ПМОП "Беркут" при ГУМВС України у Львівській області Ростислав Пацеляк обвинувачується у перевищенні службових повноважень, перешкоджанні професійній діяльності журналістів і проведенню мирних зібрань 18 лютого 2014 року.



У справі 174 потерпілих, серед яких - 6 нардепів та двоє журналістів.

Пацеляк перебував на домашньому арешті.