Справу проти Алєксєєва фабрикують через те, що він захищає опозиційних політиків – Софія Федина

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"Сьогодні об 11:00 в Личаківському районному суді Львова планується судилище над Сергієм Алєксєєвим, правником, депутатом від ЄС. Єдиномарафонні пропагандисти вже вилили тонни бруду на нас усіх, звинувачуючи його у всіх гріхах людства лише за те, що він отримав кошти – оплату за послуги адвокатів – від клієнта юридичної компанії, в якій він має частку, для передачі директору, який не зміг прибути, бо був на похороні близької людини", – зауважила вона.

"Сергія вибрали для підстави невипадково: він не лише депутат від "Європейської Солідарності", не лише ударівець і голова фан-клубу братів Кличків (Віталій Кличко теж зараз відбиває цинічні атаки злодіїв з влади). А ще юридична фірма "Алєксєєв, Боярчуков і партнери" захищала мене і Марусю Звіробій у справі потерпілого від слів двох невідомих жінок,які посміли сказати, що "на передовій стріляють!", мера Чернігова Атрошенка, мера Києва Віталія Кличка, і загалом захищає опозиційних політиків від нападок влади", – зазначає народна депутатка.

"Владі захотілось вдарити пакетом. Думаю поламають зуби. А ви слідкуйте за руками служебних махінаторів, бо цей суд – вистава, щоб відволікти людей від реальних проблем і реальної зради інтересів держави", – наголошує Федина.