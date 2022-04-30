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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Справжня мета росіян – це геноцид та знищення українців, - Олена Зеленська

Справжня мета росіян – це геноцид та знищення українців, - Олена Зеленська

30 квітня, 2022 субота
01:21
війна з Росією Олена Зеленська

Дружина президента України Олена Зеленська вважає, що дивлячись на зруйнований Маріуполь та обстріли мирних міст, єдина мета росіян у цій війні – це знищення українського народу

Про це вона сказала в інтерв’ю польському видання Rzeczpospolita.

"Те, що роблять російські війська в Україні, прямо веде до висновку, що росіяни намагаються повністю знищити українців. Це їхня справжня мета. Такий висновок спадає мені на думку, коли я бачу руйнування Маріуполя, з якого не дозволили навіть безпечну евакуацію гуманітарними коридорами, коли бачу бомбардування житлових будинків у Харкові, Чернігові, Одесі, залізничного вокзалу в Краматорську, де загинуло понад 50 осіб, які хотіли виїхати до спокійніших, безпечніших місць України", - сказала Зеленська.

За її словами, про це свідчать злочини росіян на Київщині, де й донині відкриваються братські могили вбитих, розстріляних мешканців, які не брали участі у бойових діях, жінок і дітей.

Дружина президента наголосила, що росіяни здійснюють в Україні злочини геноциду і немає значення про що вони говорять, оскільки їхні дії розбігаються із словами.

Зеленська також констатувала, що їй нічого сказати дружинам, матерям і сестрам російських військових, які перебувають в Укаїні, бо це марна справа

"За ті два місяці, коли їхніх синів в Україні вбивали як злочинців та окупантів, вони мали час визначитиcя із своєю позицією. Оскільки такої декларації немає, якщо труни їх не переконують, що тут щось не так, то мені нема що їм сказати", - сказала Зеленська.

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Новини
окупанти
Олена Зеленська
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