Про це пише Fox News.

53-річний актор, найбільш відомий роллю Чендлера Бінга у телесеріалі "Друзі", розповів журналу People, що кілька його стосунків зазнали невдачі. Пов'язане це було з тим, що жінок, з якими він зустрічався, цікавили лише гроші зіркового актора. Тому Перрі вирішив шукати стосунків з жінкою, яка матиме власне багатство.

"Наступною людиною, яку я справді сприйматиму серйозно, у яку я буду закоханий і з якою не буду боятися того, що мене лякало раніше, стане жінка, яка сама себе забезпечує. З усякого погляду, а особливо - у матеріальному плані. Я кілька разів був спалений жінками, які хотіли моїх грошей, не дуже дбаючи про мене", - пояснив Меттью Перрі.

Він також уточнив, що жінки, які шукають стосунків заради грошей, зустрічаються набагато частіше, ніж це можна уявити. Тому наявність власного статку у жінки зараз для актора є ключовим компонентом.

Знаменита сваха з Беверлі-Гіллз та експертка з побачень Алессандра Конті розповіла виданню, що страх Перрі зв’язатися з жінками, які можуть мати нечисті наміри, поширений серед знаменитостей і чоловіків, що мають владу, які звертаються за її послугами.

Вона пояснила, що більшість її клієнтів наймають її не лише для того, щоб знайти кохання, а й спеціально, щоб відсіяти жінок, які, можливо, хочуть лише їхніх грошей.

"Чоловіки, які досягають такого високого рівня в кар’єрі, яка зазвичай, звісно, супроводжується фінансовим багатством, хочуть жінку, яка є додатком. Це жінка, яка привносить у їхнє життя жіночність, турботу, тепло й пристрасть", - поділилась Конті.

Вона зазначила, що в ідеалі партнер для знаменитості мав би мати певний рівень багатства. Однак він чи вона мають бути не цілковито виснажені таким способом життя чи загіпнозовані ним.

"Я люблю зводити публічних діячів з людьми, які знаходяться на землі, - ділиться експертка з побачень. - Заземлені чоловіки та жінки, які живуть повноцінним життям і мають захоплення за межами стосунків, навіть якщо вони вихователі в дитячому садку. Не має значення, яка це робота, але які цінності?".

Наприкінці жовтня актор Меттью Перрі зізнався, чого коштувала йому наркотична залежність та скільки грошей він витратив на боротьбу з нею. В актора стався розрив товстої кишки, він впав у двотижневу кому, переніс 14 операцій на шлунку, а лікарі давали його родині 2%, що Меттью Перрі виживе.

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