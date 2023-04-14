Про це в ефірі Еспресо заявив офіцер Нацгвардії України Олександр Дорошенко.

Він зараз перебуває на Луганщині.

"Вони стандартно використовують міномети, також насамперед танки. Дуже нахабно себе ведуть тут. Вони також атакують з висоти. З приводу того, куди вони можуть рушати на нашому напрямку - є декілька шляхів. Це дорога "Кремінна - Лиман" через Торське, Зарічне до Лимана. Друга дорога - це якраз через ліс, там, де ми стоїмо - в районі Ямполя, де є також дорога до Лимана. Якихось спроб, намагань накопичення і прориву поки що не бачимо", - розповів Дорошенко.