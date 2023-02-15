Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ "Спроби ізолювати РФ провалились": Лавров озвучив новий наратив російської пропаганди

"Спроби ізолювати РФ провалились": Лавров озвучив новий наратив російської пропаганди

15 лютого, 2023 середа
19:09
Світ Лавров

Глава російського МЗС Сергій Лавров просуває нові наративи російської пропаганди

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Спроби ізолювати Росію провалились", - заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Лавров також заявив, що Захід нібито намагається перетворити РФ на країну-ізгоя. За словами росіянина, проти держави-агресорки нібито ведеться "гібридна війна", а затверджений Путіним зовнішньополітичний курс на тверде відстоювання національних інтересів нібито доводить "свою ефективність".

"Насправді заяви щодо вигаданих перемог на дипломатичному фронті - це чергова підготовка аудиторії до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де Путін розповідатиме про велич рашистів. Останні закордонні поїздки Лаврова до Малі, ПАР, Еритреї, Судану, Мавританії, Анголи чітко показують справжній зовнішній курс Росії", - відзначають у ЦПД.

Сергій Лавров також цинічно назвав Росію "країною, яка робить найістотніший внесок у гуманітарний розвиток світу".

Україна
Росія
Володимир Путін
Сергій Лавров
війна з Росією
пропаганда
Читайте також:
15 лютого, 2023 середа
Усик відкинув фінансові забаганки Ф'юрі щодо бою за звання абсолютного чемпіона
Винищувачі НАТО
14 лютого, 2023 вiвторок
Дії РФ можуть спровокувати НАТО вступити у війну, - Згурець
путін шойгу автомат
15 лютого, 2023 середа
Британська розвідка оцінила здатність промисловості РФ задовольнити вимоги Путіна та Медведєва щодо зброї
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.41
    Купівля 39.41
    Продаж 40.06
  • EUR
    Купівля 41.74
    Продаж 42.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
15 лютого
20:44
Фонд KOLO запустив сервіс, який генерує AL аватари для соцмереж за донейти на ЗСУ
20:30
Disney випустив трейлер до ремейку "Русалоньки" з Холлі Бейлі в головній ролі
20:09
OPINION
Віктор Каспрук
"Чи має значення, хто правий?". "Какая разніца" по-угорськи
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 357 дня війни: "чорні запорожці" спалили російський "Солнцепек", Швеція надає САУ Archer, а Італія – черговий пакет допомоги
19:53
У Великій Британії оголосили загальнонаціональну хвилину мовчання 24 лютого
19:47
окупанти, орки
Через значні втрати росіяни інтенсивно використовують на сході "загони смертників", - Маляр
19:36
Маріуполь
"Мертве місто": радник мера Андрющенко показав, який вигляд має Маріуполь ввечері
19:11
нафта ембарго санкції
Швейцарія запровадила стелю цін на російські нафтопродукти
19:08
окупанти, орки
У Новій Каховці окупанти відбирають у мирних мешканців плавзасоби й використовують їх для диверсій, - Генштаб
18:37
Українські прикордонники
Прикордонники знищили 60 росіян, які намагались прорвати оборону на Донеччині
18:34
Саакашвілі
Європарламент закликав Грузію помилувати та звільнити експрезидента Саакашвілі
18:29
Закривали в шафі, наступали на руки: в Києві вихователі корекційного приватного дитсадка знущалися з дітей
18:25
Судовий вирок
Судові повістки та виклики в Україні почали надсилати через Viber
18:11
Інфантіно та Путін
ФІФА не хвилює український футбол, вони ставлять себе вище закону, - гендиректор "Шахтаря" Палкін
18:05
OPINION
Зоя Казанжи
Чомусь мені здається, що НАТО таки доведеться воювати
18:03
мобілізація рф солдати орки
Студентів у РФ змушують підписувати згоду на дострокову мобілізацію, — росЗМІ
17:57
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему
Верховний Суд підтвердив законність націоналізації ПриватБанку
17:53
Окупанти на ЗАЕС
Росіянам бракує інженерів, щоб запустити захоплені заводи на окупованих територіях
17:44
Вертоліт Ка-52
На східному фронті українські захисники знищили російський вертоліт Ка-52
17:41
Оновлено
Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон
"Разом ми маємо зробити все для початку переговорів про вступ України до ЄС уже цього року": Зеленський зустрівся з прем'єром Швеції Крістерссоном
17:35
Укроборонпром
У 2022-му Укроборонпром виготовив і передав війську в 5-8 разів більше продукції, ніж попереднього року
17:25
Юлія Джима
Біатлон: українки провалили індивідуальну гонку на чемпіонаті світу
17:13
школа окупант
На окупованих територіях росіяни штрафують батьків, чиї діти навчаються в українських школах, - Центр нацспротиву
17:13
збита повітряна куля
Над Києвом виявили 6 повітряних цілей, більшість збила ППО
17:03
Швеція
Шведські САУ Archer будуть в Україні настільки швидко, наскільки це можливо, - прем'єр Крістерссон
16:59
Єнс Столтенберг
Україна зможе стати членом НАТО, але спершу треба перемогти РФ, — Столтенберг
16:58
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили за день 19 росіян
16:53
Ексклюзив
"Буки", Грузія і друзі
Владі Грузії слід нагадати, чиєю зброєю вони протистояли Росії у 2008 році, - нардеп Гончаренко
16:48
Ексклюзив
Кігурадзе
Грузинська влада веде себе огидно і не відображає позиції грузинського народу, – журналіст Темур Кігурадзе
16:38
на фото Снігурівка
У деокупованій Снігурівці на Миколаївщині знайшли тіла 27 людей, убитих росіянами
16:30
Білорусь, Лукашенко
У Білорусі проводять мобілізаційні заходи, - Центр нацспротиву
16:27
Ексклюзив
Російські аеростати можуть нести малі авіабомби, - військовий експерт Киричевський
16:19
вимкнення електроенергії
На Дніпропетровщині 16 лютого не вимикатимуть світла: проводитимуть заміри електроспоживання
16:18
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:07
Нова Зеландія
Нова Зеландія запровадила санкції проти Ірану за постачання дронів Росії
16:07
OPINION
Віталій Гайдукевич
Україна мусить визнати афганську війну СРСР окупацією
16:04
Триває збір коштів на акумуляторні станції для наших захисників
15:55
малюнок, діти
РФ утримує щонайменше 6 000 українських дітей у спеціальних закладах для "політичного перевиховання"
15:41
відключення електроенергії
У ДТЕК заявили, що в Україні незабаром може знову виникнути дефіцит потужності
15:37
Ексклюзив
заставка 14.02
Карта бойових дій за період 9-14 лютого. Попри масований наступ, ЗСУ втримали лінію фронту
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV