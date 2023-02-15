"Спроби ізолювати РФ провалились": Лавров озвучив новий наратив російської пропаганди
Глава російського МЗС Сергій Лавров просуває нові наративи російської пропаганди
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Спроби ізолювати Росію провалились", - заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.
Лавров також заявив, що Захід нібито намагається перетворити РФ на країну-ізгоя. За словами росіянина, проти держави-агресорки нібито ведеться "гібридна війна", а затверджений Путіним зовнішньополітичний курс на тверде відстоювання національних інтересів нібито доводить "свою ефективність".
"Насправді заяви щодо вигаданих перемог на дипломатичному фронті - це чергова підготовка аудиторії до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де Путін розповідатиме про велич рашистів. Останні закордонні поїздки Лаврова до Малі, ПАР, Еритреї, Судану, Мавританії, Анголи чітко показують справжній зовнішній курс Росії", - відзначають у ЦПД.
Сергій Лавров також цинічно назвав Росію "країною, яка робить найістотніший внесок у гуманітарний розвиток світу".
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