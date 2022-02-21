"Спробує буквально оточити військами": у Міноборони назвали можливі сценарії агресії РФ проти України

Про це він заявив під час брифінгу щодо актуальної інформації навколо ситуації в зоні проведення ООС та державного кордону України.

Резніков зазначив, що Україна не применшує загрозу, її рівень високий, але влада здійснює прогнозування усіх сценаріїв, обираючи тактику поведінки.

"Серед інших ми розглядали сценарій, що РФ спробує буквально оточити військами: від Бреста до Таганрога, по суходолу, на двох морях та в тимчасово окупованому Криму. Та позначити активність на тимчасово окупованій частині Молдови, у Придністров'ї. Також очікувалось, що РФ на тлі цього влаштує загострення на сході України", - повідомив він.

За його словами, все це буде супроводжуватись іншими засобами тиску: кібератаками, мінуваннями цивільних об'єктів, спробами влаштувати заворушення під різними приводами.

"Мета цих дій - розхитати України зсередини, щоб ми змінили політичний курс та відмовились ЄС та НАТО, а врешті решт втратили незалежність. Наразі цей сценарій намагаються втілити", - сказав очільник Міноборони.

Наразі, як каже міністр, підрозділи РФ нараховують 127 тисяч осіб наземного компоненту, з морською та авіаційною компонентами - 147 тисяч.

"Ми не бачимо відведення і не кажемо про зменшення кількості (військових, - ред.). Ті частини, які зараз у русі, можуть бути повернуті до попередніх місць чи перекинуті на іншу ділянку", - додав Резніков.

Резніков прокоментував залишення військ РФ в Білорусі після закінчення навчань.

"Ми прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після їх навчань, бо їх везли із самого сходу кілька тижнів явно не для того, щоб потренувати 10 днів і повертатися назад", - сказав Резніков.

За його словами, також "не стали сюрпризом "раптові" навчання у Придністров'ї".

"Нами вже вжиті відповідні заходи реагування", - сказав він.

Очільник Міноборони, що РФ під приводом "навчань" нарощує кількість військових кораблів в Азовському морі.

"Зараз під приводом участі "навчань" до Азовського моря увійшли три великих десантних кораблів та п'ять бойових катерів, а також кораблів інших класів, в тому числі один ракетний катер", - зауважив він.







