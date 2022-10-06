Про це повідомили на сайті USAID.

Ця фінансова допомога забезпечить ремонт і технічне обслуговування труб та обладнання, яке постачає газ до підприємств, лікарень і шкіл у всій Україні. Так, допомогу отримають до семи млн українців у 19 регіонах.

Також USAID забезпечить генераторами електроенергії та альтернативними джерелами палива лікарні, центри для внутрішньо переміщених осіб та притулки для соціально незахищених громадян. Допомога буде спрямована зокрема на ті області України, які найбільше постраждали від російської агресії - Чернігівська, Харківська, Київська, Одеська, Миколаївська, Запорізька та Житомирська.

Фінансова допомога надається в рамках Проєкту енергетичної безпеки USAID. Вона розрахована на п'ять років і спрямована на допомогу Україні "побудувати більш безпечний і прозорий енергетичний сектор, який забезпечує стабільні та доступні постачання для громадян, одночасно зменшуючи залежність країни від російського газу та електроенергії".

Мер Києва Віталій Кличко проінформував, що в рамках цього проєкту допомоги столиця вже отримала труби і трубопровідну арматуру вартістю 1,3 млн доларів. Це дозволить замінити 11 кілометрів пошкоджених тепломереж.

Уранці 6 жовтня до Києва прибула адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер.