Про це вона повідомила у твіттері.

Це критичний момент для українського народу, коли він захищає свою свободу від жорстоких нападів, звільняє окуповані землі, готується до зими та зміцнює демократичні інститути та верховенство права. USAID зараз і назавжди підтримуватиме Україну", - написала Пауер.

15 вересня до Києва прибула очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та обговорила з Президентом Зеленським енергетичну безпеку України під час війни.

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