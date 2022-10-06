До Києва прибула адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер
Сьогодні вранці, 6 жовтня, до Києва прибула з візитом адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер
Про це вона повідомила у твіттері.
Це критичний момент для українського народу, коли він захищає свою свободу від жорстоких нападів, звільняє окуповані землі, готується до зими та зміцнює демократичні інститути та верховенство права. USAID зараз і назавжди підтримуватиме Україну", - написала Пауер.
- 15 вересня до Києва прибула очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та обговорила з Президентом Зеленським енергетичну безпеку України під час війни.
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