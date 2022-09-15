Зеленський обговорив питання енергетичної безпеки з Урсулою фон дер Ляєн

Деталі зустрічі Володимир Зеленський повідомив на своєму офіційному Телеграм-каналі.

"Провели предметні переговори на важливі теми. Зокрема, обговорили питання енергетичної безпеки. Ми бачимо, як російський ворог завдає ударів по наших ТЕЦ, інших об’єктах енергетичної інфраструктури. Це складні виклики як для України, так і для Європейського Союзу. Тому всім нам потрібно працювати разом, щоб їх подолати" – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 15 вересня, прибула до Києва. Під час зустрічі з очільницею Єврокомісії Володимир Зеленський нагородив її орденом Ярослава Мудрого I ступеня

Зеленський пригостив президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та членів її делегації динями та кавунами з нещодавно звільнених на Херсонщині населених пунктів

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