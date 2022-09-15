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Головна війна з Росією Зеленський обговорив питання енергетичної безпеки з Урсулою фон дер Ляєн

Зеленський обговорив питання енергетичної безпеки з Урсулою фон дер Ляєн

15 вересня, 2022 четвер
18:34
війна з Росією на фото: Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн

До Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Глава держави провів переговори з дипломаткою стосовно енергетичної безпеки країни у час війни

Деталі зустрічі Володимир Зеленський повідомив на своєму офіційному Телеграм-каналі.

"Провели предметні переговори на важливі теми. Зокрема, обговорили питання енергетичної безпеки. Ми бачимо, як російський ворог завдає ударів по наших ТЕЦ, інших об’єктах енергетичної інфраструктури. Це складні виклики як для України, так і для Європейського Союзу. Тому всім нам потрібно працювати разом, щоб їх подолати" – зазначив Зеленський.

  • Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 15 вересня, прибула до Києва. Під час зустрічі з очільницею Єврокомісії Володимир Зеленський нагородив її орденом Ярослава Мудрого I ступеня
  • Зеленський пригостив президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та членів її делегації динями та кавунами з нещодавно звільнених на Херсонщині населених пунктів

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Урсула фон дер Ляйєн
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