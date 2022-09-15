Зеленський обговорив питання енергетичної безпеки з Урсулою фон дер Ляєн
До Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Глава держави провів переговори з дипломаткою стосовно енергетичної безпеки країни у час війни
Деталі зустрічі Володимир Зеленський повідомив на своєму офіційному Телеграм-каналі.
"Провели предметні переговори на важливі теми. Зокрема, обговорили питання енергетичної безпеки. Ми бачимо, як російський ворог завдає ударів по наших ТЕЦ, інших об’єктах енергетичної інфраструктури. Це складні виклики як для України, так і для Європейського Союзу. Тому всім нам потрібно працювати разом, щоб їх подолати" – зазначив Зеленський.
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