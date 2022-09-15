Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом Ярослава Мудрого
Під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Володимир Зеленський нагородив її орденом Ярослава Мудрого I ступеня
Про це у твіттері повідомила Урсула фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії подякувала Володимиру Зеленському та зазначила, що приймає орден від імені всіх громадян ЄС.
"Шановний Володимире, щиро дякую за нагородження орденом Ярослава Мудрого I ступеня. Це велика честь. Я приймаю це від імені всіх громадян ЄС. І як символ нашого міцного зв’язку", - написала фон дер Ляєн.
Орден князя Ярослава Мудрого - це державна нагорода України, яку присуджують за видатні заслуги в галузі держбудівництва, розвитку економіки, науки, культури, освіти, охорони здоров'я, а також за зміцнення авторитету України на міжнародній арені та за визначну громадську діяльність.
- Раніше Володимир Зеленський нагородив Халука Байрактара орденом "За заслуги".
- 15 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва.
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