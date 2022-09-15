Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом Ярослава Мудрого

Про це у твіттері повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії подякувала Володимиру Зеленському та зазначила, що приймає орден від імені всіх громадян ЄС.

"Шановний Володимире, щиро дякую за нагородження орденом Ярослава Мудрого I ступеня. Це велика честь. Я приймаю це від імені всіх громадян ЄС. І як символ нашого міцного зв’язку", - написала фон дер Ляєн.

Орден князя Ярослава Мудрого - це державна нагорода України, яку присуджують за видатні заслуги в галузі держбудівництва, розвитку економіки, науки, культури, освіти, охорони здоров'я, а також за зміцнення авторитету України на міжнародній арені та за визначну громадську діяльність.

Раніше Володимир Зеленський нагородив Халука Байрактара орденом "За заслуги".

15 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва.