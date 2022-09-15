Очільниця Єврокомісії прибула до Києва
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про своє прибуття до столиці України
Про це вона написала у твіттері.
"У Києві під час мого третього візиту з початку російської війни. Так багато змінилося. Зараз Україна є кандидатом у ЄС. Я обговорю із Володимиром Зеленським і Денисом Шмигалем як продовжувати зближувати наші економіки та людей, поки Україна просувається до вступу", - зауважила вона.
Серед іншого вона обговорить з президентом Володимиром Зеленським підключення України до електричної мережі ЄС та запровадження безкоштовного роумінгу для українців.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 14 вересня, заявила, що вирушить до Києва на переговори з президентом Володимиром Зеленським.
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