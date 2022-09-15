Очільниця Єврокомісії прибула до Києва

Про це вона написала у твіттері.

"У Києві під час мого третього візиту з початку російської війни. Так багато змінилося. Зараз Україна є кандидатом у ЄС. Я обговорю із Володимиром Зеленським і Денисом Шмигалем як продовжувати зближувати наші економіки та людей, поки Україна просувається до вступу", - зауважила вона.

Серед іншого вона обговорить з президентом Володимиром Зеленським підключення України до електричної мережі ЄС та запровадження безкоштовного роумінгу для українців.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 14 вересня, заявила, що вирушить до Києва на переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb