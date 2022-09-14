Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні відвідає Україну
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 14 вересня, вирушить до Києва на переговори з президентом Володимиром Зеленським
Про це вона розповіла у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті.
Анонсуючи візит, фон дер Ляєн перерахувала кроки та плани для подальшого зближення України і ЄС.
"У березні ми успішно приєднали Україну до нашої електромережі. Це планувалось на 2024 рік, а ми зробили це всього за два тижні і сьогодні Україна експортує електроенергію до ЄС", - сказала вона.
Фон дер Ляєн наголосила, що хоче суттєво розширити цю взаємовигідну торгівлю.
"Ми вже призупинили імпортні мита на український експорт. Ми приймемо Україну у нашу вільну європейську мережу роумінгу, справді настав час зробити це. Наші "лінії солідарності" є великим успіхом. І, грунтуючись на цьому всьому, комісія працюватиме з Україною, щоб піти ще далі, і щоб забезпечити безперебійний доступ України до єдиного ринку ЄС. Наш єдиний ринок – це одна з найбільших історій успіху, і настав час зробити його історією успіху для наших українських друзів.
Саме тому сьогодні я їду до Києва обговорити це все з президентом Володимиром Зеленським і показати йому, що єдиний ринок має потенціал також і для майбутнього України", - сказала фон дер Ляєн.
- Також голова Європейської комісії оголосила про виділення 100 млн євро на відбудову та реконструкцію пошкоджених українських шкіл.
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