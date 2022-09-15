Зеленський пригостив Урсулу фон дер Ляєн кавунами й динями з деокупованої території Херсонщини
У Києві під час обіду президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та членів її делегації пригостили динями та кавунами з нещодавно звільнених на Херсонщині населених пунктів
Про це написав у твіттері голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.
"І слинки капають, і сльози на очі накочуються. Зеленський пропонує на обід з Урсулою фон дер Ляєн дині та кавуни з нещодавно деокупованих сіл Херсонської області", – написав він.
На світлині, яку розмістив Маасікас, окрім кавунів і динь видно листівку, яку поклали на стіл поряд зі стравою.
"Завдяки мужності наших воїнів та ретельно спланованим контрнаступальним діям Збройних Сил України нещодавно було звільнено 5 сіл – Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Миролюбівка та Сухий Ставок, – зазначено в листівці. – Херсон – один з регіонів-лідерів з вирощування кавунів і динь. Херсонські кавуни відомі далеко за межами області, вони є певною мірою основним продуктом регіону. Сьогодні хочемо пригостити вас кавунами та динями, вирощеними у нещодавно деокупованих селах".
- Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 15 вересня, прибула до Києва. Під час зустрічі з очільницею Єврокомісії Володимир Зеленський нагородив її орденом Ярослава Мудрого I ступеня.
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