Про це написав у твіттері голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

"І слинки капають, і сльози на очі накочуються. Зеленський пропонує на обід з Урсулою фон дер Ляєн дині та кавуни з нещодавно деокупованих сіл Херсонської області", – написав він.

На світлині, яку розмістив Маасікас, окрім кавунів і динь видно листівку, яку поклали на стіл поряд зі стравою.

"Завдяки мужності наших воїнів та ретельно спланованим контрнаступальним діям Збройних Сил України нещодавно було звільнено 5 сіл – Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Миролюбівка та Сухий Ставок, – зазначено в листівці. – Херсон – один з регіонів-лідерів з вирощування кавунів і динь. Херсонські кавуни відомі далеко за межами області, вони є певною мірою основним продуктом регіону. Сьогодні хочемо пригостити вас кавунами та динями, вирощеними у нещодавно деокупованих селах".

Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 15 вересня, прибула до Києва. Під час зустрічі з очільницею Єврокомісії Володимир Зеленський нагородив її орденом Ярослава Мудрого I ступеня.

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