США, Болгарія та Південна Корея домовилися про постачання Україні боєприпасів, - FT

Про це інформує Financial Times.

Зазначають, що в такий спосіб США хочуть збільшити постачання в Україну 155-мм боєприпасів, що їх використовують у гаубицях вздовж всієї лінії фронту.

За словами американських чиновників, Україна за день випускає до 8 тис. артилерійських снарядів. Видання пише, що чиновники Сполучених Штатів упродовж останніх декількох місяців були поінформовані про високу швидкість використання Україною боєприпасів і знали про можливі перебої із постачанням, саме тому з початком контрнаступу України активізували свої зусилля.

Водночас FT додає, що Вашингтон розраховує на збільшення власного виробництва боєприпасів упродовж наступних двох років. Так, за даними видання, армія США будує більше виробничих ліній, зокрема переобладнує підприємство в Онтаріо, Канада, і зводить нову збірну лінію в Техасі.

Джерела FT серед військових розповіли, що Сполучені Штати можуть створити низку нових об'єктів, імовірно, в Арканзасі, Айові та Канзасі. Там вони завантажуватимуть, збиратимуть і пакуватимуть 155-мм боєприпаси.