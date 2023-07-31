Україна наростила темпи виробництва боєприпасів, однак для забезпечення потреб армії цього замало, - Камишін

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"З січня по липень ми виробили вдесятеро більше, ніж за 2022. Йдеться про міномети, гарматні снаряди та боєприпаси", - сказав він і додав, що рівень виробництва боєприпасів все ще залишається недостатнім для задоволення потреб війська.

Камишін зазначив, що Україна постійно шукає партнерів для посилення потужностей виробництва зброї та об'єднання зусиль, щоб армія швидше отримала необхідні ресурси.

Міністр також додав, що Україна зможе стати арсеналом вільного світу, оскільки вона може запропонувати міжнародним виробникам зброї та боєприпасів найкращі умови для співпраці. Так вони матимуть можливість виробляти й тестувати свої продукти в умовах реальної війни.

"Виробляти в Україні, тестувати продукцію в Україні, проводити дослідження та розробки в Україні, модернізувати продукт в Україні. Наприкінці війни вони матимуть найкращий продукт", - сказав Камішин і зазначив, що оборонна промисловість динамічно розвиватиметься роками.

Він також наголосив на необхідності нульової терпимості до корупції у воєнний час.

"Наша команда залучає в структуру компанії молодих людей, вони не хочуть псувати свою репутацію. У моєму керівництві ніколи не було корупційних скандалів. Корупція в мирний час - це злочин, у воєнний час - державна зрада", - підсумував міністр.