США дозволять в'їзд вакцинованим іноземцям з 8 листопада, - Білий дім
У США з 8 листопада скасують обмеження на поїздки в країну для вакцинованих іноземців
Про це повідомив помічник прессекретаря Білого дому Кевін Муньос у Twitter."Нова політика США щодо подорожей, яка вимагає вакцинації іноземних туристів до Сполучених Штатів, розпочнеться 8 листопада. Це стосується як міжнародних авіаперевезень, так і наземних подорожей", - написав він.
Муньос розповів CNN, що перелік вакцин проти COVID-19 ухвалять до 8 листопада.
"Всі схвалені та дозволені Управлінням з продовольства і медикаментів США (FDA) вакцини, а також усі вакцини, які входять до переліку екстреного використання ВООЗ, будуть прийняті для авіаперевезень. Ми очікуємо, що те саме буде й на сухопутному кордоні", - сказав чиновник.
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