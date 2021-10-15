США дозволять в'їзд вакцинованим іноземцям з 8 листопада, - Білий дім

Про це повідомив помічник прессекретаря Білого дому Кевін Муньос у Twitter.

"Нова політика США щодо подорожей, яка вимагає вакцинації іноземних туристів до Сполучених Штатів, розпочнеться 8 листопада. Це стосується як міжнародних авіаперевезень, так і наземних подорожей", - написав він.

Муньос розповів CNN, що перелік вакцин проти COVID-19 ухвалять до 8 листопада.

"Всі схвалені та дозволені Управлінням з продовольства і медикаментів США (FDA) вакцини, а також усі вакцини, які входять до переліку екстреного використання ВООЗ, будуть прийняті для авіаперевезень. Ми очікуємо, що те саме буде й на сухопутному кордоні", - сказав чиновник.