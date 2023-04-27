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OPINION

США готують для Путіна гамівну сорочку

Орест Сохар
27 квітня, 2023 четвер
10:02
Погляд Орест Сохар

"Повна поразка РФ": американці вимальовують контури повоєнного облаштування Московії

G7 на чолі зі США збираються поставити хрест на російській економіці, — саме такий настрій у наших західних партнерів. Наче вітром здуло тих політиків, які місяць-два тому фантазували про ще 3-5 років путінського володарювання у Кремлі.

Упродовж останнього тижня США натякнули світові, що їм набридло терпіти вибрики бункерного. Йому збираються прописати спершу заспокійливі, потім — гамівну сорочку. 

Роль транквілізаторів зіграють нові санкції на рівні G7: йдеться про заборону всього експорту до РФ. Московія повністю втратить всі західні технології. США намагаються переконати партнерів піти на такий крок, і лідери G7 повинні узгодити перелік санкцій на своєму саміті. Щоправда, силу удару по мордору згладить Китай, який з часом може компенсувати дефіцит. Крім того, залишаються експортно-імпортні діри завдяки торгівлі через треті країни. Тому, планується крок 2. 

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Функцію гамівної сорочки повинна виконати ініціатива сенатора-республіканця Ліндсі Гремма, який закликав визнати Московію державою-спонсором тероризму. На його думку, це вплине на поведінку Китаю та застереже Пекін від співпраці з Москвою. Де-факто, це заборона будь-яких торговельних взаємин з РФ, у тому числі — й для Китаю.

Функцію гамівної сорочки повинна виконати ініціатива сенатора-республіканця Ліндсі Гремма, який закликав визнати Московію державою-спонсором тероризму. На його думку, це вплине на поведінку Китаю та застереже Пекін від співпраці з Москвою. Де-факто, це заборона будь-яких торговельних взаємин з РФ, у тому числі — й для Китаю

Здається, що Вашингтон вийшов із летаргійного сну і починає ініціювати рішення, які мали зʼявитися ще за декілька місяців до масштабного вторгнення. Причина пробудження зрозуміла: Путін перетворився на васала Сі, і це найгірший сценарій для Білого дому; гірший, ніж напіврозпад РФ, і виникнення натомість неймовірної кількості маленьких ядерних держав.  Московія для Китаю — це Золоте Ельдорадо, що дозволить КНР не лише уникнути очікуваної економічної кризи, але й стати найбагатшою економікою світу. США простіше протистояти російським викликам сьогодні, ніж значно потужнішим китайським — завтра. Демонтаж російської імперії — єдиний шанс Сполучених Штатів зберегти лідерство у світі. Щоправда, треба ще подивитися, чи розуміє це Старий Світ.

Московія для Китаю — це Золоте Ельдорадо, що дозволить КНР не лише уникнути очікуваної економічної кризи, але й стати найбагатшою економікою світу. США простіше протистояти російським викликам сьогодні, ніж значно потужнішим китайським — завтра

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Дядько Сем нарешті доїдає свою "котлету по-київськи". Йдеться про знамениту промову "Chicken Kyiv speech", виголошену 1 серпня 1991 року в Києві президентом США Дж. Бушем-старшим, який закликав українців уникнути "суїцидального націоналізму", тобто — зберегти радянську імперію.

Редактор The New York Times Вільям Сафайр обізвав промову "Chicken Kyiv speech", граючи на словах "котлета по-київськи" та "курка", що означає "боягуз".

Журналіст звинуватив Буша в колосальному прорахунку, який полягав у бажанні американців підтримати "тюрму народів" (як називали тоді СРСР), ігноруючи демократично-національне відродження більшості республік.  Тобто збереження єдиного центру управління ядерною зброєю та успішне виконання Москвою жандармсько-каральних операцій щодо національних рухів для Вашингтона виявилося значно більшою цінністю, ніж демонтаж імперії та демократизація 15 республік.  Донедавна Білий Дім проєктував "Chicken Kyiv" вже на Московію. Та, схоже, США вже доїдають отой продукт від Буша,  позбавляючись фобій перед рештками радянської імперії.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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