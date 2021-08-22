США можуть розмістити в Україні військову базу, - Курт Волкер

Так вважає колишній спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер, передає Еспресо.TV.



Таку думку він висловив в ексклюзивному інтерв'ю Крим.Реалії, відповідаючи на питання про можливість розміщення в Україні американської бази протиракетної оборони.



"Ми знаходимося в процесі виведення військ США з Афганістану, Сирії, Іраку та інших країн. Я не думаю, що зараз є бажання витрачати більше грошей на військові бази США в інших частинах світу. При цьому немає причин, за якими ми не могли б цього зробити, якби український уряд запросив Сполучені Штати, а США були б готові. Ми могли б легко розмістити якусь тренувальну базу в Україні, якби ми теж цього захотіли", - зазначив він.



Довідка



Під час робочої поїздки до США український віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков закликав захистити Україну від російської ядерної зброї в Криму. На зустрічі з керівником Jamestown Foundation Гленом Говардом він вказав на необхідність "розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів" в Україні.



Коментуючи заяву Рєзнікова, заступник директора українського Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь припустив, що мова, певно, йде не про протиповітряну, а про протиракетну оборону для України.





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